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Главная Новости дня Жительница Харькова оказалась диверсанткой — как наказал суд

Жительница Харькова оказалась диверсанткой — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 00:33
Суд наказал женщину из Харькова, которая за деньги подожгла авто и релейный шкаф
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Харькове судили женщину, которая уничтожила чужое имущество поджогом, совершив таким образом диверсию. За это ей назначили жесткое наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений

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Детали дела

Согласно материалам дела, в ночь на 29 марта 2025 года обвиняемая подожгла автомобиль за денежное вознаграждение. Она сняла поджог на видео, отправила его заказчику через Telegram и после этого получила 700 долларов на банковскую карточку. В результате поджога сгорела не только эта машина, но и пострадало другое авто, припаркованное рядом.

Вечером 8 апреля женщина совершила новый поджог — на этот раз релейного шкафа светофора на железнодорожной станции "Харьков-Слободской-Балашовка". За это ей заплатили 400 долларов.

Релейный шкаф является объектом критической инфраструктуры, и его поджог во время военного положения классифицируется как диверсия, направленная на ослабление государства.

Во время судебного заседания обвиняемая признала вину. Она рассказала, что идею с поджогами ей предложила знакомая, пообещав деньги. Женщина заверила, что якобы раскаялась. Известно, что она не замужем, официально не трудоустроена, а в апреле уже была условно осуждена за причинение телесных повреждений.

Решение суда

Слободской районный суд города Харькова, рассмотрев дело, признал женщину виновной в совершении нескольких преступлений и вынес ей наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме тюремного срока, суд обязал обвиняемую компенсировать материальный ущерб — 187 тысяч гривен владелице автомобиля, который сгорел в результате поджога

Напомним, недавно мы писали, что житель Ровно распространял информацию о дислокации военных ВСУ. За это его привлекли для уголовной ответственности.

Также мы сообщали, что на Волыни судили железнодорожников, которые незаконно пытались переправить уклониста за границу.

суд Харьков поджог диверсия война в Украине судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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