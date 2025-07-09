Працівників Укрзалізниці судили за незаконне перевезення військовозобов'язаного

Поїзд. Фото ілюстративне: Ukrzaliznytsia / Facebook

У Любомлі на Волині суд виніс вирок двом працівникам Укрзалізниці, які в січні 2025 року за попередньою змовою намагалися незаконно переправити військовозобов’язаного чоловіка до Польщі. Вони заховали його в охолоджувальній шахті тепловоза. За цю "послугу" один із них отримав 8 тисяч доларів США.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Машиніст локомотива та його помічник знали, що під час дії воєнного стану виїзд чоловікам від 18 до 60 років заборонено. Проте один з них, маючи регулярні рейси до Польщі, погодився допомогти громадянину, який не мав законних підстав для перетину кордону.

Зустріч і попередні домовленості відбулись у грудні 2024 року, а вже 21 січня 2025 року чоловіка заховали у технічному відсіку тепловоза, який слідував через міжнародний пункт пропуску "Ягодин". За даними слідства, саме машиніст отримав грошову винагороду, тоді як його колега був залучений до реалізації плану, але не знав про оплату.

Обидва обвинувачені визнали свою провину та розкаялися. Суд врахував пом’якшувальні обставини — позитивні характеристики, відсутність судимостей, участь одного з них у бойових діях та нагороди за службу.

Машиніст, якого визнали організатором переправлення, отримав покарання у вигляді чотирьох років обмеження волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади, пов’язані з перевезеннями через кордон, протягом трьох років.

Помічник машиніста отримав три роки обмеження волі, але звільнений від відбування покарання з випробуванням на два роки. Він зобов’язаний реєструватися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, на Закарпатті судили чоловіка, який привласнив виплати за загиблого родича на війні. Виявилось, що це був хрещений батько бійця.

А у Львові боєць, який повернувся з полону, судився з військовою частиною, де йому відмовили у наданні додаткової відпустки.