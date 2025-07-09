Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Волыни судили железнодорожников за перевозку уклониста

На Волыни судили железнодорожников за перевозку уклониста

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 10:02
Работников Укрзализныци судили за незаконную перевозку военнообязанного
Поезд. Фото иллюстративное: Ukrzaliznytsia / Facebook

В Любомле на Волыни суд вынес приговор двум работникам Укрзализныци, которые в январе 2025 года по предварительному сговору пытались незаконно переправить военнообязанного мужчину в Польшу. Они спрятали его в охлаждающей шахте тепловоза. За эту "услугу" один из них получил 8 тысяч долларов США.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Работники Укрзализныци решили заработать на вывозе мужчины за границу

Машинист локомотива и его помощник знали, что во время действия военного положения выезд мужчинам от 18 до 60 лет запрещен. Однако один из них, имея регулярные рейсы в Польшу, согласился помочь гражданину, который не имел законных оснований для пересечения границы.

Встреча и предварительные договоренности состоялись в декабре 2024 года, а уже 21 января 2025 года мужчину спрятали в техническом отсеке тепловоза, который следовал через международный пункт пропуска "Ягодин". По данным следствия, именно машинист получил денежное вознаграждение, тогда как его коллега был привлечен к реализации плана, но не знал об оплате.

Оба обвиняемых признали свою вину и раскаялись. Суд учел смягчающие обстоятельства — положительные характеристики, отсутствие судимостей, участие одного из них в боевых действиях и награды за службу.

Машинист, которого признали организатором переправки, получил наказание в виде четырех лет ограничения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с перевозками через границу, в течение трех лет.

Помощник машиниста получил три года ограничения свободы, но освобожден от отбывания наказания с испытанием на два года. Он обязан зарегистрироваться в органах пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, на Закарпатье судили мужчину, который присвоил выплаты за погибшего родственника на войне. Оказалось, что это был крестный отец бойца.

А во Львове боец, который вернулся из плена, судился с воинской частью, где ему отказали в предоставлении дополнительного отпуска.

суд поезда уклонисты выезд за границу судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации