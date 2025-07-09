Работников Укрзализныци судили за незаконную перевозку военнообязанного

Поезд. Фото иллюстративное: Ukrzaliznytsia / Facebook

В Любомле на Волыни суд вынес приговор двум работникам Укрзализныци, которые в январе 2025 года по предварительному сговору пытались незаконно переправить военнообязанного мужчину в Польшу. Они спрятали его в охлаждающей шахте тепловоза. За эту "услугу" один из них получил 8 тысяч долларов США.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Машинист локомотива и его помощник знали, что во время действия военного положения выезд мужчинам от 18 до 60 лет запрещен. Однако один из них, имея регулярные рейсы в Польшу, согласился помочь гражданину, который не имел законных оснований для пересечения границы.

Встреча и предварительные договоренности состоялись в декабре 2024 года, а уже 21 января 2025 года мужчину спрятали в техническом отсеке тепловоза, который следовал через международный пункт пропуска "Ягодин". По данным следствия, именно машинист получил денежное вознаграждение, тогда как его коллега был привлечен к реализации плана, но не знал об оплате.

Оба обвиняемых признали свою вину и раскаялись. Суд учел смягчающие обстоятельства — положительные характеристики, отсутствие судимостей, участие одного из них в боевых действиях и награды за службу.

Машинист, которого признали организатором переправки, получил наказание в виде четырех лет ограничения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с перевозками через границу, в течение трех лет.

Помощник машиниста получил три года ограничения свободы, но освобожден от отбывания наказания с испытанием на два года. Он обязан зарегистрироваться в органах пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, на Закарпатье судили мужчину, который присвоил выплаты за погибшего родственника на войне. Оказалось, что это был крестный отец бойца.

А во Львове боец, который вернулся из плена, судился с воинской частью, где ему отказали в предоставлении дополнительного отпуска.