Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Жінка працювала на окупантів — як її покарав суд

Жінка працювала на окупантів — як її покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 03:32
Колаборантка працювала в окупаційній адміністрації — як її покарав суд
Жінка, яку засудили за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Українка під час окупації Херсона влаштувалася на роботу в окупаційну адміністрацію. За колабораціонізм суд заочно призначив їй покарання. 

Про це 12 вересня повідомили в Херсонській обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, фігурантка добровільно очолила так званий "відділ фінансових установ соціально-культурних відносин і соціальної сфери" адміністрації, яку створили загарбники. На цій посаді вона сприяла легалізації окупаційного режиму, виконувала службові обов'язки та ухвалювала рішення. 

Рішення суду 

За колабораціону діяльність (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) порушницю засудили до восьми років позбавлення волі та конфіскації майна. Також упродовж 12 років вона не матиме права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування й надавати публічні послуги. 

Вирок засуджена відбуватиме після того, як її затримають.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 28-річний шахрай обманув матір військовослужбовця. Його засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли про вирок молодику, який завдав смертельних травм своєму знайомому. Убивця понад сім років проведе у в'язниці. Крім того, він має сплатити грошову компенсацію родичці померлого.

суд правосуддя держзрада Колаборант окупація судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації