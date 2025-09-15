Колаборантка працювала в окупаційній адміністрації — як її покарав суд

Жінка, яку засудили за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Українка під час окупації Херсона влаштувалася на роботу в окупаційну адміністрацію. За колабораціонізм суд заочно призначив їй покарання.

Про це 12 вересня повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, фігурантка добровільно очолила так званий "відділ фінансових установ соціально-культурних відносин і соціальної сфери" адміністрації, яку створили загарбники. На цій посаді вона сприяла легалізації окупаційного режиму, виконувала службові обов'язки та ухвалювала рішення.

Рішення суду

За колабораціону діяльність (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) порушницю засудили до восьми років позбавлення волі та конфіскації майна. Також упродовж 12 років вона не матиме права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування й надавати публічні послуги.

Вирок засуджена відбуватиме після того, як її затримають.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 28-річний шахрай обманув матір військовослужбовця. Його засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли про вирок молодику, який завдав смертельних травм своєму знайомому. Убивця понад сім років проведе у в'язниці. Крім того, він має сплатити грошову компенсацію родичці померлого.