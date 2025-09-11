Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Молодой человек до смерти избил знакомого — как его наказал суд

Молодой человек до смерти избил знакомого — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 00:33
Молодой человек нанес смертельные травмы знакомому — какое наказание избрал для него суд
Драка парней. Фото иллюстративное: istock.com

В одном из сел Деражнянской общины Хмельницкой области 26-летний молодой человек убил своего знакомого. Суд уже избрал ему наказание.

Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В июне 2022 года фигурант во время конфликта трижды ударил потерпевшего в лицо. Когда же тот упал, продолжил бить его ногами. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным. За совершенное он в течение семи лет и месяца будет находиться в тюрьме. К тому же должен заплатить 250 тысяч гривен в качестве компенсации материального ущерба родственнице умершего.

Напомним, в Одессе вынесли приговор военному. Боец похитил золотые украшения и убил мужчину.

Также мы сообщали, что в Киеве работник СТО угнал машину клиента и попал на ней в ДТП. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

суд смерть правосудие убийство избиение судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации