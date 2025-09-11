Молодой человек нанес смертельные травмы знакомому — какое наказание избрал для него суд

Молодой человек до смерти избил знакомого — как его наказал суд
В одном из сел Деражнянской общины Хмельницкой области 26-летний молодой человек убил своего знакомого. Суд уже избрал ему наказание.
Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.
Детали дела
В июне 2022 года фигурант во время конфликта трижды ударил потерпевшего в лицо. Когда же тот упал, продолжил бить его ногами. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью.
Решение суда
Обвиняемого признали виновным. За совершенное он в течение семи лет и месяца будет находиться в тюрьме. К тому же должен заплатить 250 тысяч гривен в качестве компенсации материального ущерба родственнице умершего.
