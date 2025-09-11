Молодой человек нанес смертельные травмы знакомому — какое наказание избрал для него суд

Драка парней. Фото иллюстративное: istock.com

В одном из сел Деражнянской общины Хмельницкой области 26-летний молодой человек убил своего знакомого. Суд уже избрал ему наказание.

Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Детали дела

В июне 2022 года фигурант во время конфликта трижды ударил потерпевшего в лицо. Когда же тот упал, продолжил бить его ногами. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным. За совершенное он в течение семи лет и месяца будет находиться в тюрьме. К тому же должен заплатить 250 тысяч гривен в качестве компенсации материального ущерба родственнице умершего.

