Молодик до смерті побив знайомого — як його покарав суд

Молодик до смерті побив знайомого — як його покарав суд

Дата публікації: 11 вересня 2025 00:33
Молодик завдав смертельних травм знайомому — яке покарання обрав для нього суд
Бійка хлопців. Фото ілюстративне: istock.com

В одному із сіл Деражнянської громади Хмельницької області 26-річний молодик убив свого знайомого. Суд уже обрав йому покарання.

Про це в понеділок, 8 вересня, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

У червні 2022 року фігурант під час конфлікту тричі вдарив потерпілого в обличчя. Коли ж той упав, продовжив бити його ногами. Травми, яких зазнав чоловік, виявилися несумісними із життям.

Рішення суду 

Обвинуваченого визнали винним. За вчинене він упродовж семи років і місяця перебуватиме у в'язниці. До того ж має сплатити 250 тисяч гривень в якості компенсації матеріальної шкоди родичці померлого.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок військовому. Боєць викрав золоті прикраси та вбив чоловіка.

Також ми повідомляли, що в Києві працівник СТО викрав автівку клієнта й потрапив на ній у ДТП. Його засудили до восьми років позбавлення волі.

суд смерть правосуддя вбивство побиття судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
