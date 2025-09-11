Молодик завдав смертельних травм знайомому — яке покарання обрав для нього суд

Бійка хлопців. Фото ілюстративне: istock.com

В одному із сіл Деражнянської громади Хмельницької області 26-річний молодик убив свого знайомого. Суд уже обрав йому покарання.

Про це в понеділок, 8 вересня, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

У червні 2022 року фігурант під час конфлікту тричі вдарив потерпілого в обличчя. Коли ж той упав, продовжив бити його ногами. Травми, яких зазнав чоловік, виявилися несумісними із життям.

Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним. За вчинене він упродовж семи років і місяця перебуватиме у в'язниці. До того ж має сплатити 250 тисяч гривень в якості компенсації матеріальної шкоди родичці померлого.

