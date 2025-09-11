Молодик завдав смертельних травм знайомому — яке покарання обрав для нього суд

Молодик до смерті побив знайомого — як його покарав суд
В одному із сіл Деражнянської громади Хмельницької області 26-річний молодик убив свого знайомого. Суд уже обрав йому покарання.
Про це в понеділок, 8 вересня, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.
Деталі справи
У червні 2022 року фігурант під час конфлікту тричі вдарив потерпілого в обличчя. Коли ж той упав, продовжив бити його ногами. Травми, яких зазнав чоловік, виявилися несумісними із життям.
Рішення суду
Обвинуваченого визнали винним. За вчинене він упродовж семи років і місяця перебуватиме у в'язниці. До того ж має сплатити 250 тисяч гривень в якості компенсації матеріальної шкоди родичці померлого.
Нагадаємо, в Одесі винесли вирок військовому. Боєць викрав золоті прикраси та вбив чоловіка.
Також ми повідомляли, що в Києві працівник СТО викрав автівку клієнта й потрапив на ній у ДТП. Його засудили до восьми років позбавлення волі.
Читайте Новини.LIVE!