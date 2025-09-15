Коллаборантка работала в оккупационной администрации — как ее наказал суд

Видео
Женщина работала на оккупантов — как ее наказал суд

Женщина работала на оккупантов — как ее наказал суд

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 03:32

Женщина, которую осудили за коллаборационизм. Фото: Херсонская областная прокуратура

Украинка во время оккупации Херсона устроилась на работу в оккупационную администрацию. За коллаборационизм суд заочно назначил ей наказание.

Об этом 12 сентября сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурантка добровольно возглавила так называемый "отдел финансовых учреждений социально-культурных отношений и социальной сферы" администрации, которую создали захватчики. На этой должности она способствовала легализации оккупационного режима, выполняла служебные обязанности и принимала решения.

Решение суда

За коллаборационистскую деятельность (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины) нарушительницу приговорили к восьми годам лишения свободы и конфискации имущества. Также в течение 12 лет она не будет иметь права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и предоставлять публичные услуги.

Приговор осужденная будет отбывать после того, как ее задержат.

Напомним, в Хмельницкой области 28-летний мошенник обманул мать военнослужащего. Его приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали о приговоре молодому человеку, который нанес смертельные травмы своему знакомому. Убийца более семи лет проведет в тюрьме. Кроме того, он должен выплатить денежную компенсацию родственнице умершего.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
