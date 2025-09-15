Коллаборантка работала в оккупационной администрации — как ее наказал суд

Женщина, которую осудили за коллаборационизм. Фото: Херсонская областная прокуратура

Украинка во время оккупации Херсона устроилась на работу в оккупационную администрацию. За коллаборационизм суд заочно назначил ей наказание.

Об этом 12 сентября сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, фигурантка добровольно возглавила так называемый "отдел финансовых учреждений социально-культурных отношений и социальной сферы" администрации, которую создали захватчики. На этой должности она способствовала легализации оккупационного режима, выполняла служебные обязанности и принимала решения.

Решение суда

За коллаборационистскую деятельность (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины) нарушительницу приговорили к восьми годам лишения свободы и конфискации имущества. Также в течение 12 лет она не будет иметь права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и предоставлять публичные услуги.

Приговор осужденная будет отбывать после того, как ее задержат.

