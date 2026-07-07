Суд позбавив волі жінку, яка зливала РФ дані про ЗСУ

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

В Одесі судили 62-річну жінку, яка передавала співробітнику спецслужб РФ дані про українських воїнів та військові об'єкти. За скоєну держзраду суд призначив їй жорстке покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, починаючи з лютого 2025 року жінка підтримувала зв'язок у Telegram із представником російських спецслужб. У листуванні вона надсилала фото та координати місць, де помічала військову техніку й військовослужбовців. Зокрема, повідомила про військовий автомобіль, біля якого перебували люди в цивільному одязі, схожі на військових, а також надіслала координати території, де вночі побачила автомобіль із чорними номерними знаками.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що за переданими координатами дислокувалися підрозділи Нацгвардії, Протиповітряної оборони та Повітряного командування "Південь". При цьому у справі зазначається, що відомості про розташування цих об'єктів не були доступні у відкритих джерелах.

Окрім переписки щодо військових об'єктів, слідчі отримали записи телефонних розмов обвинуваченої. На них вона висловлювала критичні оцінки на адресу української влади та президента, а також обговорювала зі співрозмовником один із "прильотів" по будівлі в Одесі.

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Під час судового розгляду жінка свою провину не визнала. Вона стверджувала, що не надсилала жодних повідомлень, а кримінальне провадження назвала сфальсифікованим. За її словами, під час обшуку в січні 2025 року працівники СБУ нібито застосовували до неї жорстоке поводження та підкинули у квартиру SIM-картку оператора "Київстар". Саме цю картку, як заявила обвинувачена, правоохоронці вилучили під час повторного обшуку в травні й вилучили як доказ. Вона пояснила, що не позбулася її, оскільки забула.

Суд не прийняв ці пояснення. У рішенні зазначено, що між першим і другим обшуками минуло майже п'ять місяців, протягом яких жінка, на думку суду, мала достатньо часу, щоб позбутися SIM-картки, якби вона справді була їй підкинута.

Разом із тим після заяв обвинуваченої про можливе застосування до неї незаконних методів під час затримання ДБР відкрило окреме кримінальне провадження. Водночас суд наголосив, що ця обставина не вплинула на розгляд справи про державну зраду, оскільки ключові докази були зібрані ще до її затримання.

Рішення суду

Хаджибейський районний суд визнав жінку винною у вчиненні державної зради, передбаченої ч. 2 ст. 111 ККУ. За результатами розгляду справи їй призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім основного покарання, суд стягнув з неї на користь держави 14 262,40 гривні. Ці цифри є вартістю судових експертиз.

Ухвалений вирок вирок можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів із моменту проголошення рішення. Якщо апеляційну скаргу не буде подано, вирок автоматично набере законної сили після закінчення цього строку.

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