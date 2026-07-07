Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дача
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Женщина передавала РФ данные о ВСУ: суд лишил еЕ свободы

Женщина передавала РФ данные о ВСУ: суд лишил еЕ свободы

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 03:32
Суд лишил свободы женщину, которая передавала РФ данные о ВСУ
Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Одессе судили 62-летнюю женщину, которая передавала сотруднику спецслужб РФ данные об украинских военных и военных объектах. За совершенную государственную измену суд назначил ей суровое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Детали дела

Согласно материалам дела, начиная с февраля 2025 года женщина поддерживала связь в Telegram с представителем российских спецслужб. В переписке она присылала фото и координаты мест, где замечала военную технику и военнослужащих. В частности, она сообщила о военном автомобиле, возле которого находились люди в гражданской одежде, похожие на военных, а также прислала координаты территории, где ночью увидела автомобиль с черными номерными знаками.

В ходе расследования правоохранители установили, что по переданным координатам дислоцировались подразделения Нацгвардии, Противовоздушной обороны и Воздушного командования "Юг". При этом в деле отмечается, что сведения о расположении этих объектов не были доступны в открытых источниках.

Помимо переписки о военных объектах, следователи получили записи телефонных разговоров обвиняемой. В них она высказывала критические оценки в адрес украинских властей и президента, а также обсуждала с собеседником один из «ударов» по зданию в Одессе.

Читайте также:

В ходе судебного разбирательства женщина свою вину не признала. Она утверждала, что не отправляла никаких сообщений, а уголовное производство назвала сфальсифицированным. По её словам, во время обыска в январе 2025 года сотрудники СБУ якобы жестоко обращались с ней и подбросили в квартиру SIM-карту оператора "Киевстар". Именно эту карту, как заявила обвиняемая, правоохранители изъяли во время повторного обыска в мае и приобщили к делу в качестве доказательства. Она объяснила, что не избавилась от неё, поскольку забыла.

Суд не принял эти объяснения. В решении указано, что между первым и вторым обысками прошло почти пять месяцев, в течение которых у женщины, по мнению суда, было достаточно времени, чтобы избавиться от SIM-карты, если бы она действительно была ей подброшена.

Вместе с тем после заявлений обвиняемой о возможном применении к ней незаконных методов во время задержания ГБР возбудило отдельное уголовное производство. При этом суд подчеркнул, что это обстоятельство не повлияло на рассмотрение дела о государственной измене, поскольку ключевые доказательства были собраны еще до ее задержания.

Решение суда

Хаджибейский районный суд признал женщину виновной в совершении государственной измены, предусмотренной ч. 2 ст. 111 УК Украины. По итогам рассмотрения дела ей назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Помимо основного наказания, суд взыскал с неё в пользу государства 14 262,40 гривен. Эти цифры представляют собой стоимость судебных экспертиз.

Вынесенный приговор можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней с момента оглашения решения. Если апелляционная жалоба не будет подана, приговор автоматически вступит в законную силу по истечении этого срока.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

суд госизмена судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации