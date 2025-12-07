Українка допомагала росіянам планувати удари по ЗСУ — що вирішив суд

Жінка коригувала удари по ЗСУ — як її покарав суд
Жителька Херсона передавала російським спецслужбам координати українських військових. За державну зраду вона довічно перебуватиме у в'язниці.
Про це 5 грудня повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Деталі справи
У листопада 2022 року фігурантка почала співпрацювати із представником спецслужб РФ. Упродовж п'яти місяців вона передавала ворогу інформацію, фото, відео, координати місць дислокації та пересування підрозділів ЗСУ в Херсоні. Завдяки цим даним російські війська обстрілювали позиції, де перебували захисники України та українська військова техніка.
Рішення суду
Зрадниці призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У вчиненому вона не розкаялася. Наразі засуджена вже відбуває покарання.
