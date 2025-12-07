Відео
Жінка коригувала удари по ЗСУ — як її покарав суд

Дата публікації: 7 грудня 2025 01:03
Українка допомагала росіянам планувати удари по ЗСУ — що вирішив суд
Дівчина закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Жителька Херсона передавала російським спецслужбам координати українських військових. За державну зраду вона довічно перебуватиме у в'язниці.

Про це 5 грудня повідомили в Офісі Генерального прокурора

Читайте також:

Деталі справи 

У листопада 2022 року фігурантка почала співпрацювати із представником спецслужб РФ. Упродовж п'яти місяців вона передавала ворогу інформацію, фото, відео, координати місць дислокації та пересування підрозділів ЗСУ в Херсоні. Завдяки цим даним російські війська обстрілювали позиції, де перебували захисники України та українська військова техніка.

Рішення суду 

Зрадниці призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У вчиненому вона не розкаялася. Наразі засуджена вже відбуває покарання. 

Нагадаємо, у Луцьку школяр пив у ліцеї пиво. Оштрафували його матір.

Також ми повідомляли про вирок жителю Луганщини. Чоловіка, який узяв участь у незаконних виборах від комуністичної партії РФ, засудили до 15 років ув'язнення.

суд ЗСУ обстріли держзрада Колаборант судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
