Главная Новости дня Женщина корректировала удары по ВСУ — как ее наказал суд

Женщина корректировала удары по ВСУ — как ее наказал суд

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 01:03
Украинка помогала россиянам планировать удары по ВСУ — что решил суд
Девушка закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Жительница Херсона передавала российским спецслужбам координаты украинских военных. За государственную измену она пожизненно будет находиться в тюрьме.

Об этом 5 декабря сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Детали дела

Детали дела

В ноябре 2022 года фигурантка начала сотрудничать с представителем спецслужб РФ. В течение пяти месяцев она передавала врагу информацию, фото, видео, координаты мест дислокации и передвижения подразделений ВСУ в Херсоне. Благодаря этим данным российские войска обстреливали позиции, где находились защитники Украины и украинская военная техника.

Решение суда

Предательнице назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. В содеянном она не раскаялась. На данный момент осужденная уже отбывает наказание.

Напомним, в Луцке школьник пил в лицее пиво. Оштрафовали его мать.

Также мы сообщали о приговоре жителю Луганщины. Мужчину, который принял участие в незаконных выборах от коммунистической партии РФ, приговорили к 15 годам заключения.

суд ВСУ обстрелы госизмена Коллаборант судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
