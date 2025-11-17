Жінка із сином-підлітком знищували чужі автомобілі — яке покарання обрав суд для підпалювачки

Судове засідання. Фото: Прокуратура України

У Дніпрі жінка погодилася за гроші підпалювати автомобілі. До злочинів порушниця залучила свого неповнолітнього сина. Їй уже винесли вирок.

Про це в четвер, 13 листопада, повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, цьогоріч фігурантці в Telegram запропонували "швидкий заробіток": підпалювати транспортні засоби. Жінка погодилася та долучила до співпраці свого сина-підлітка.

Автомобіль, який зазнав пошкоджень унаслідок підпалу. Фото: Прокуратура України

Упродовж квітня та травня порушники спалили п'ять цивільних автомобілів. Цим вони завдали власникам машин збитків на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень.

Рішення суду

За втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність і умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу обвинувачену засудили до шести років ув'язнення. Під час судового засідання обидва підпалювачі свою провину визнали. Наразі судове рішення ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Черкащині двоє молодиків підпалювали релейні шафи на залізниці. Їм призначили покарання у вигляді 15 років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що молодик з Одеси готував подвійний теракт у Миколаєві. Унаслідок одного з вибухів могли постраждати рятувальники. За вчинене він проведе шість років за ґратами.