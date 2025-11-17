Женщина с сыном-подростком уничтожали чужие автомобили — какое наказание избрал суд для поджигательницы

Женщина с сыном-подростком поджигали машины — приговор суда
В Днепре женщина согласилась за деньги поджигать автомобили. К преступлениям нарушительница привлекла своего несовершеннолетнего сына. Ей уже вынесли приговор.
Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Детали дела
По данным следствия, в этом году фигурантке в Telegram предложили "быстрый заработок": поджигать транспортные средства. Женщина согласилась и привлекла к сотрудничеству своего сына-подростка.
В течение апреля и мая нарушители сожгли пять гражданских автомобилей. Этим они нанесли владельцам машин ущерб на общую сумму более 1,3 миллиона гривен.
Решение суда
За вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и умышленное повреждение чужого имущества путем поджога обвиняемую приговорили к шести годам заключения. Во время судебного заседания оба поджигателя свою вину признали. На данный момент судебное решение еще можно обжаловать, подав апелляцию.
Напомним, в Черкасской области двое парней поджигали релейные шкафы на железной дороге. Им назначили наказание в виде 15 лет заключения.
Также мы сообщали, что молодой человек из Одессы готовил двойной теракт в Николаеве. В результате одного из взрывов могли пострадать спасатели. За совершенное он проведет шесть лет за решеткой.
