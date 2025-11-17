Видео
Женщина с сыном-подростком поджигали машины — приговор суда

Дата публикации 17 ноября 2025 01:03
обновлено: 12:54
Женщина с сыном-подростком уничтожали чужие автомобили — какое наказание избрал суд для поджигательницы
Судебное заседание. Фото: Прокуратура Украины

В Днепре женщина согласилась за деньги поджигать автомобили. К преступлениям нарушительница привлекла своего несовершеннолетнего сына. Ей уже вынесли приговор.

Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в этом году фигурантке в Telegram предложили "быстрый заработок": поджигать транспортные средства. Женщина согласилась и привлекла к сотрудничеству своего сына-подростка.

Автомобиль после поджога
Автомобиль, который получил повреждения в результате поджога. Фото: Прокуратура Украины

В течение апреля и мая нарушители сожгли пять гражданских автомобилей. Этим они нанесли владельцам машин ущерб на общую сумму более 1,3 миллиона гривен.

Решение суда

За вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и умышленное повреждение чужого имущества путем поджога обвиняемую приговорили к шести годам заключения. Во время судебного заседания оба поджигателя свою вину признали. На данный момент судебное решение еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Черкасской области двое парней поджигали релейные шкафы на железной дороге. Им назначили наказание в виде 15 лет заключения.

Также мы сообщали, что молодой человек из Одессы готовил двойной теракт в Николаеве. В результате одного из взрывов могли пострадать спасатели. За совершенное он проведет шесть лет за решеткой.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
