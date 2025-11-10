Молодые люди поджигали железнодорожные объекты — как их наказал суд

Колеи. Фото иллюстративное: pexels.com

В Черкасской области двое молодых людей совершили диверсии на железной дороге. Им уже избрали наказание.

Об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В августе прошлого года в августе фигуранты ради легкого заработка согласились поджигать релейные шкафы на железной дороге. Задания они получали через Telegram-бот. Объекты согласовывали с "работодателем" и действовали по его инструкциям. Видеоотчет о выполнении заданий диверсанты отправляли российским кураторам.

Нарушителей задержали в том же месяце, после очередного поджога. За время диверсионной деятельности они успели заработать 129 тысяч гривен.

Решение суда

За совершение диверсий (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) злоумышленники проведут в тюрьме 15 лет. Пока приговор не вступит в законную силу, осужденные будут находиться под стражей.

Напомним, в Черниговской области водитель насмерть сбил велосипедиста. Виновника ДТП приговорили к заключению.

Также мы сообщали о заочном приговоре молодому человеку с Луганщины, который сотрудничал с оккупантами. Коллаборационисту назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы.