Відео

Молодики скоїли диверсії на залізниці — вирок

Дата публікації: 10 листопада 2025 01:03
Оновлено: 04:02
Молодики підпалювали залізничні об'єкти — як їх покарав суд
Колії. Фото ілюстративне: pexels.com

У Черкаській області двоє молодиків вчинили диверсії на залізниці. Їм уже обрали покарання.

Про це повідомили в Черкаській обласній прокуратурі

Деталі справи

Деталі справи

Тогоріч у серпні фігуранти заради легкого заробітку погодилися підпалювати релейні шафи на залізниці. Задання вони отримували через Telegram-бот. Об'єкти узгоджували з "роботодавцем" і діяли за його інструкціями. Відеозвіт про виконання завдань диверсанти надсилали російським кураторам. 

Порушників затримали того ж місяця, після чергового підпалу. За час диверсійної діяльності вони встигли заробити 129 тисяч гривень. 

Рішення суду

За вчинення диверсій (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України, — Ред.) зловмисники проведуть у в'язниці 15 років. Доки вирок не набуде законної сили, засуджені перебуватимуть під вартою.

Нагадаємо, у Чернігівській області водій на смерть збив велосипедиста. Винуватця ДТП засудили до ув'язнення.

Також ми повідомляли про заочний вирок молодику з Луганщини, який співпрацював з окупантами. Колаборанту призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

суд правосуддя диверсія покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
