Молодики підпалювали залізничні об'єкти — як їх покарав суд

У Черкаській області двоє молодиків вчинили диверсії на залізниці. Їм уже обрали покарання.

Про це повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Деталі справи

Тогоріч у серпні фігуранти заради легкого заробітку погодилися підпалювати релейні шафи на залізниці. Задання вони отримували через Telegram-бот. Об'єкти узгоджували з "роботодавцем" і діяли за його інструкціями. Відеозвіт про виконання завдань диверсанти надсилали російським кураторам.

Порушників затримали того ж місяця, після чергового підпалу. За час диверсійної діяльності вони встигли заробити 129 тисяч гривень.

Рішення суду

За вчинення диверсій (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України, — Ред.) зловмисники проведуть у в'язниці 15 років. Доки вирок не набуде законної сили, засуджені перебуватимуть під вартою.

