Україна
Житель Луганщини співпрацював з окупантами — вирок суду

Житель Луганщини співпрацював з окупантами — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 01:03
Оновлено: 01:38
Молодик із Луганщини влаштувався на роботу до окупантів — як його покарав суд.
Чоловік, який співпрацював з окупантами. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

У Луганській області 23-річний молодик співпрацював із росіянами на тимчасово окупованій території. Йому вже обрали покарання.

Про це 31 жовтня повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, улітку 2022 року фігурант, перебуваючи на тимчасово окупованій території селище Мілове Луганської області, вступив у змову з окупаційною адміністрацією РФ. Зрадник добровільно присягнув на вірність "народу ЛНР" і обійняв посаду інспектора в незаконно створеному правоохоронному органі: "Міловському районному відділі внутрішніх справ МВД ЛНР". Після того, як анексовані території увійшли до складу РФ, колаборант від співпраці із загарбниками не відмовився.

Рішення суду 

Обвинуваченого визнали винним у зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене його заочно засудили до 13 років ув'язнення. Крім того, упродовж 15 років він не матиме права обіймати державні й публічні посади.

Нагадаємо, в Україні заочно винесли вирок "першій заступниці міністра культури" окупаційної влади Криму Ользі Буровій. Їй призначили сім років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Також ми повідомляли про вирок рецедивісту, який обікрав двох пенсіонерок. Старшій потерпілий 94 роки.

суд Луганська область Колаборант окупація покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
