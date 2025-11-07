Громадянка України заочно отримала вирок суду — була колаборанткою у Криму

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

В Україні заочно засудили "першу заступницю міністра культури" окупаційної влади Криму Ольгу Бурову. У випадку затримання вона понесе покарання за колабораційну діяльність.

Про це повідомили у Прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Обвинувачена — громадянка України, яку джерела Суспільного Крим ідентифікували як Ольгу Бурову. Слідство встановило, що у 2023 році жінка добровільно погодилася обійняти посаду "першої заступниці міністра культури Республіки Крим" у незаконному органі влади, створеному окупаційною адміністрацією.

На цій посаді вона здійснювала діяльність, спрямовану на реалізацію державної політики Російської Федерації у сферах культури та мистецтв на окупованій території півострова.

Засуджена перебуває у санкційних списках України, Швейцарії та країн Європейського Союзу.

Вирок суду

Суд заочно визнав Ольгу Бурову винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок строку покарання рахуватиметься з моменту її фактичного затримання.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок колаборанту. Чоловік, який підтримував агресію РФ і повідомляв окупантам про позиції українських військових.

Також ми повідомляли про вирок українцю, який працював у російській колонії на тимчасово окупованій території. За вчинене колаборант проведе у в'язниці 15 років.