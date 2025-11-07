Гражданка Украины заочно получила приговор суда — была коллаборационисткой в Крыму

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Украине заочно осудили "первого заместителя министра культуры" оккупационных властей Крыма Ольгу Бурову. В случае задержания она понесет наказание за коллаборационистскую деятельность.

Об этом сообщили в Прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Детали дела

Обвиняемая — гражданка Украины, которую источники Суспільне Крым идентифицировали как Ольгу Бурову. Следствие установило, что в 2023 году женщина добровольно согласилась занять должность "первого заместителя министра культуры Республики Крым" в незаконном органе власти, созданном оккупационной администрацией.

На этой должности она осуществляла деятельность, направленную на реализацию государственной политики Российской Федерации в сферах культуры и искусств на оккупированной территории полуострова.

Осужденная находится в санкционных списках Украины, Швейцарии и стран Европейского Союза.

Приговор суда

Суд заочно признал Ольгу Бурову виновной в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало срока наказания будет считаться с момента ее фактического задержания.

