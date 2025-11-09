Відео
Водій на смерть збив велосипедиста — як його покарав суд

Водій на смерть збив велосипедиста — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 03:32
Оновлено: 03:37
У ДТП загинув велосипедист — як суд покарав винуватця аварії
Велосипед лежить на дорозі. Фото ілюстративне: freepik.com

У Чернігівській області внаслідок наїзду автівки загинув велосипедист. Винуватця аварії притягнули до відповідальності.

Про це 30 жовтня повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі



Деталі справи 

У січні 2022 року водій автомобіля Opel Kadett на трасі Чернігів-Любеч через неуважність і неправильну оцінку дорожньої обстановки збит велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Від політравми потерпілий помер на місці. 

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав і розкаявся. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення та на два роки позбавили права керувати транспортом.

Нагадаємо, Полтаві жінка фотографувала та знімала на відео місця дислокації військових об'єктів. Вона проведе у в'язниці шість із половиною років.

Також ми повідомляли про вирок 21-річному молодику, який скоїв розбій і намагався зґвалтувати перехожу. Його засудили до 11 років позбавлення волі.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
