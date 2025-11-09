У ДТП загинув велосипедист — як суд покарав винуватця аварії

Велосипед лежить на дорозі. Фото ілюстративне: freepik.com

У Чернігівській області внаслідок наїзду автівки загинув велосипедист. Винуватця аварії притягнули до відповідальності.

Про це 30 жовтня повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

У січні 2022 року водій автомобіля Opel Kadett на трасі Чернігів-Любеч через неуважність і неправильну оцінку дорожньої обстановки збит велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Від політравми потерпілий помер на місці.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав і розкаявся. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення та на два роки позбавили права керувати транспортом.

