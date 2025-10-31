Відео
Україна
Головна Новини дня Зливала ФСБ місця розташування ЗСУ — як покарав суд

Зливала ФСБ місця розташування ЗСУ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 01:03
Оновлено: 01:30
Суд позбавив волі жінку, яка зливала місця розташування ЗСУ у Полтаві
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Полтаві судили жінку, яка знімала на телефон дислокації військових об'єктів та передавала інформацію російській ФСБ. За скоєне суд призначив покарання.

Про це сказано на сайті Полтавської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, жительку Полтави визнано винною у поширенні даних про місця розташування Збройних сил України. Слідством встановлено, що у 2024 році жінка в Telegram отримала від представниці ФСБ Росії пропозицію за грошову винагороду збирати інформацію про українські військові формування та техніку.

Полтавка погодилася на співпрацю. Упродовж січня та лютого 2025 року вона за допомогою мобільного телефона знімала на фото і відео з різних ракурсів місця дислокації військових об’єктів. Після цього обвинувачена передала замовниці через месенджер понад два десятки зображень і відеозаписів із даними військового характеру.

Рішення суду

Суд визнав полтавку винною за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України — "Несанкціоноване поширення інформації направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".

За вироком суду, жінку засуджено до 8 років і 6 місяців позбавлення волі. До моменту, поки вирок не набере законної сили, обвинувачена перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харкові теж визнали державною зрадницею жінку, яка за завданням спецслужб РФ вона займалася фотографуванням позицій українських військових.

Також ми інформували, що суд на Херсонщині визнав мешканця одного з сіл винним у колабораціонізмі. Чоловіка засудили до позбавлення волі із конфіскацією майна.

суд ЗСУ ФСБ Полтава держзрада судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
