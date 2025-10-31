Суд лишил свободы женщину, которая сливала места расположения ВСУ в Полтаве

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Полтаве судили женщину, которая снимала на телефон дислокации военных объектов и передавала информацию российской ФСБ. За содеянное суд назначил наказание.

Об этом сказано на сайте Полтавской областной прокуратуры.

Детали дела

Согласно материалам дела, жительница Полтавы признана виновной в распространении данных о местах расположения Вооруженных сил Украины. Следствием установлено, что в 2024 году женщина в Telegram получила от представительницы ФСБ России предложение за денежное вознаграждение собирать информацию об украинских военных формированиях и технике.

Полтавка согласилась на сотрудничество. В течение января и февраля 2025 года она с помощью мобильного телефона снимала на фото и видео с разных ракурсов места дислокации военных объектов. После этого обвиняемая передала заказчице через мессенджер более двух десятков изображений и видеозаписей с данными военного характера.

Решение суда

Суд признал полтавчанку виновной по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины — "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украине или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения".

По приговору суда, женщина приговорена к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. До момента, пока приговор не вступит в законную силу, обвиняемая будет находиться под стражей.

Напомним, недавно мы писали, что в Харькове тоже признали государственной изменницей женщину, которая по заданию спецслужб РФ она занималась фотографированием позиций украинских военных.

Также мы информировали, что суд на Херсонщине признал жителя одного из сел виновным в коллаборационизме. Мужчину приговорили к лишению свободы с конфискацией имущества.