Україна
Молодик обікрав і хотів зґвалтувати перехожу — вирок

Молодик обікрав і хотів зґвалтувати перехожу — вирок

Дата публікації: 2 листопада 2025 01:03
Оновлено: 23:42
Юнак намагався зґвалтувати перехожу та вкрав у неї телефон — рішення суду
Грабіжник забирає в жінки сумку. Фото ілюстративне: shutterstock.com

У Луцьку 21-річний п'яний місцевий житель скоїв розбій і намагався зґвалтувати жінку. Суд уже виніс йому вирок.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

Інцидент стався у травні в одному з луцьких парків. Фігурант почав душити 52-річну перехожу, коли ж потерпіла знепритомніла, затягнув її в кущі та намагався зґвалтувати. Спроба сексуального насильства виявилася невдалою, але, перш ніж утекти, юнак відібрав у постраждалої телефон. Невдовзі молодика розшукали й затримали правоохоронці.

Рішення суду 

Під час досудового розслідування порушник перебував під вартою. За вчинене він проведе у в'язниці 11 років.

Нагадаємо, житель Тернополя співпрацював із ФСБ. Його засудили до конфіскації майна та 15 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що безробітна вкрала понад дві тисячі доларів у пенсіонера. Найближчі сім років вона перебуватиме у в'язниці.

суд правосуддя напад згвалтування покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
