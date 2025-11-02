Юнак намагався зґвалтувати перехожу та вкрав у неї телефон — рішення суду

Грабіжник забирає в жінки сумку. Фото ілюстративне: shutterstock.com

У Луцьку 21-річний п'яний місцевий житель скоїв розбій і намагався зґвалтувати жінку. Суд уже виніс йому вирок.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Деталі справи

Інцидент стався у травні в одному з луцьких парків. Фігурант почав душити 52-річну перехожу, коли ж потерпіла знепритомніла, затягнув її в кущі та намагався зґвалтувати. Спроба сексуального насильства виявилася невдалою, але, перш ніж утекти, юнак відібрав у постраждалої телефон. Невдовзі молодика розшукали й затримали правоохоронці.

Рішення суду

Під час досудового розслідування порушник перебував під вартою. За вчинене він проведе у в'язниці 11 років.

