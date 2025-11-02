Юноша пытался изнасиловать прохожую и украл у нее телефон — решение суда

Молодой человек обокрал и хотел изнасиловать прохожую — приговор
В Луцке 21-летний пьяный местный житель совершил разбой и пытался изнасиловать женщину. Суд уже вынес ему приговор.
Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.
Детали дела
Инцидент произошел в мае в одном из луцких парков. Фигурант начал душить 52-летнюю прохожую, когда же потерпевшая потеряла сознание, затащил ее в кусты и пытался изнасиловать. Попытка сексуального насилия оказалась неудачной, но, прежде чем убежать, юноша отобрал у пострадавшей телефон. Вскоре молодого человека разыскали и задержали правоохранители.
Решение суда
Во время досудебного расследования нарушитель находился под стражей. За совершенное он проведет в тюрьме 11 лет.
Напомним, житель Тернополя сотрудничал с ФСБ. Его приговорили к конфискации имущества и 15 годам лишения свободы.
Также мы сообщали, что безработная украла более двух тысяч долларов у пенсионера. Ближайшие семь лет она будет находиться в тюрьме.
Читайте Новини.LIVE!