Видео

Молодой человек обокрал и хотел изнасиловать прохожую — приговор

Молодой человек обокрал и хотел изнасиловать прохожую — приговор

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 01:03
обновлено: 23:42
Юноша пытался изнасиловать прохожую и украл у нее телефон — решение суда
Грабитель забирает у женщины сумку. Фото иллюстративное: shutterstock.com

В Луцке 21-летний пьяный местный житель совершил разбой и пытался изнасиловать женщину. Суд уже вынес ему приговор.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Детали дела

Инцидент произошел в мае в одном из луцких парков. Фигурант начал душить 52-летнюю прохожую, когда же потерпевшая потеряла сознание, затащил ее в кусты и пытался изнасиловать. Попытка сексуального насилия оказалась неудачной, но, прежде чем убежать, юноша отобрал у пострадавшей телефон. Вскоре молодого человека разыскали и задержали правоохранители.

Решение суда

Во время досудебного расследования нарушитель находился под стражей. За совершенное он проведет в тюрьме 11 лет.

Напомним, житель Тернополя сотрудничал с ФСБ. Его приговорили к конфискации имущества и 15 годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что безработная украла более двух тысяч долларов у пенсионера. Ближайшие семь лет она будет находиться в тюрьме.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
