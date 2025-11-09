В ДТП погиб велосипедист — как суд наказал виновника аварии

Велосипед лежит на дороге. Фото иллюстративное: freepik.com

В Черниговской области в результате наезда автомобиля погиб велосипедист. Виновника аварии привлекли к ответственности.

Об этом 30 октября сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

Детали дела

В январе 2022 года водитель автомобиля Opel Kadett на трассе Чернигов-Любеч из-за невнимательности и неправильной оценки дорожной обстановки сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От политравмы пострадавший скончался на месте.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Мужчину приговорили к пяти годам заключения и на два года лишили права управлять транспортом.

