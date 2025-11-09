Видео
Видео

Главная Новости дня Водитель насмерть сбил велосипедиста — как его наказал суд

Водитель насмерть сбил велосипедиста — как его наказал суд

Дата публикации 9 ноября 2025 03:32
обновлено: 03:37
В ДТП погиб велосипедист — как суд наказал виновника аварии
Велосипед лежит на дороге. Фото иллюстративное: freepik.com

В Черниговской области в результате наезда автомобиля погиб велосипедист. Виновника аварии привлекли к ответственности.

Об этом 30 октября сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В январе 2022 года водитель автомобиля Opel Kadett на трассе Чернигов-Любеч из-за невнимательности и неправильной оценки дорожной обстановки сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От политравмы пострадавший скончался на месте.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Мужчину приговорили к пяти годам заключения и на два года лишили права управлять транспортом.

Напомним, в Полтаве женщина фотографировала и снимала на видео места дислокации военных объектов. Она проведет в тюрьме шесть с половиной лет.

Также мы сообщали о приговоре 21-летнему парню, который совершил разбой и пытался изнасиловать прохожую. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.

ДТП суд погибшие судебные решения велосипедист
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
