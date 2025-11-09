В ДТП погиб велосипедист — как суд наказал виновника аварии

Водитель насмерть сбил велосипедиста — как его наказал суд
В Черниговской области в результате наезда автомобиля погиб велосипедист. Виновника аварии привлекли к ответственности.
Об этом 30 октября сообщили в Черниговской областной прокуратуре.
Детали дела
В январе 2022 года водитель автомобиля Opel Kadett на трассе Чернигов-Любеч из-за невнимательности и неправильной оценки дорожной обстановки сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От политравмы пострадавший скончался на месте.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Мужчину приговорили к пяти годам заключения и на два года лишили права управлять транспортом.
