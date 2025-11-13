Молодой человек готовил теракт — какое наказание избрал для него суд

Спасатель возле руин. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Молодой человек из Одессы, действуя по заказу россиян, готовил взрыв в Николаеве. Преступление удалось предотвратить. Нарушителю уже избрали наказание.

Об этом 10 ноября сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

Детали дела

По данным следствия, российская спецслужба завербовала 27-летнего одессита через Telegram-каналы. По заказу представителей вражеской страны коллаборационист готовил двойной взрыв в жилом массиве Николаеве. Самодельное взрывное устройство с легковоспламеняющимся веществом он должен был разместить на капоте автомобиля во дворе дома и дистанционно подорвать. Второй взрыв должен был произойти после прибытия на место полицейских, медиков и спасателей — чтобы реализовать этот замысел, злоумышленник планировал замаскировать еще одну взрывчатку на клумбе.

"Циничный замысел предусматривал убийство и ранение значительного количества людей и должен был вызвать панические настроения людей", — говорится в сообщении прокуратуры.

За выполнение задания агенту обещали перечислить деньги на криптокошелек. В мае текущего года предателя задержали.

Решение суда

Российского агента признали виновным в покушении на преступление и теракте (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За совершенное он шесть лет проведет в тюрьме.

