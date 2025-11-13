Молодик готував теракт — яке покарання обрав для нього суд

Рятувальник біля руїн. Фото ілюстративне: ДСНС України

Молодик із Одеси, діючи на замовлення росіян, готував вибух у Миколаєві. Злочину вдалося запобігти. Порушнику вже обрали покарання.

Про це 10 листопада повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Деталі справи

За даними слідства, російська спецслужба завербувала 27-річного одесита через Telegram-канали. На замовлення представників ворожої країни колаборант готував подвійний вибух у житловому масиві Миколаєві. Саморобний вибуховий пристрій із легкозаймистою речовиною він мав розмістити на капоті автівки у дворі будинку та дистанційно підірвати. Другий вибух мав статися після прибуття на місце поліцейських, медиків і рятувальників — аби реалізувати цей задум, зловмисник планував замаскувати ще одну вибухівку на клумбі.

"Цинічний задум передбачав убивство та поранення значної кількості людей і мав викликати панічні настрої людей", — йдеться в повідомленні прокуратури.

За виконання завдання агенту обіцяли перерахувати гроші на криптогаманець. У травні поточного року зрадника затримали.

Рішення суду

Російського агента визнали винним у замаху на злочин і теракті (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене він шість років проведе у в'язниці.

