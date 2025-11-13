Відео
Головна Новини дня Агент РФ хотів підірвати рятувальників — що вирішив суд

Агент РФ хотів підірвати рятувальників — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 00:33
Оновлено: 02:39
Молодик готував теракт — яке покарання обрав для нього суд
Рятувальник біля руїн. Фото ілюстративне: ДСНС України

Молодик із Одеси, діючи на замовлення росіян, готував вибух у Миколаєві. Злочину вдалося запобігти. Порушнику вже обрали покарання.

Про це 10 листопада повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, російська спецслужба завербувала 27-річного одесита через Telegram-канали. На замовлення представників ворожої країни колаборант готував подвійний вибух у житловому масиві Миколаєві. Саморобний вибуховий пристрій із легкозаймистою речовиною він мав розмістити на капоті автівки у дворі будинку та дистанційно підірвати. Другий вибух мав статися після прибуття на місце поліцейських, медиків і рятувальників — аби реалізувати цей задум, зловмисник планував замаскувати ще одну вибухівку на клумбі. 

"Цинічний задум передбачав убивство та поранення значної кількості людей і мав викликати панічні настрої людей", — йдеться в повідомленні прокуратури.

За виконання завдання агенту обіцяли перерахувати гроші на криптогаманець. У травні поточного року зрадника затримали.

Рішення суду 

Російського агента визнали винним у замаху на злочин і теракті (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене він шість років проведе у в'язниці.

Нагадаємо, у Черкаській області чоловік ударив ножем сусіда по гуртожитку. Його судитимуть. 

Також ми повідомляли про вирок молодикам, які скоювали диверсії на залізниці. Зловмисників засудили до 15 років ув'язнення.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
