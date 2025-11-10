Відео
У гуртожитку чоловік хотів убити сусіда — його судитимуть

У гуртожитку чоловік хотів убити сусіда — його судитимуть


Дата публікації: 10 листопада 2025 03:32
Оновлено: 06:47
Чоловік хотів убити сусіда по гуртожитку — постане перед судом
Ніж у руці чоловіка. Фото ілюстративне: istock.com

В Умані Черкаської області чоловік скоїв замах на убивство сусіда. За вчинене він постане перед судом.

Про це повідомили в Черкаській обласній прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи 

У вересні поточного року 39-річний фігурант приїхав на заробітки до Умані й оселився в гуртожитку. Після одного з конфліктів із сусідом по кімнаті, зловмисник уночі, коли потерпілий спав, завдав йому удару ножем у шию. Після скоєння злочину порушник утік, бо вважав, що позбавив суперника життя. 

Постраждалому вчасно надали допомогу медики — наразі його життю вже нічого не загрожує. Нападника затримали — він перебуває під вартою. 

Яке покарання загрожує обвинуваченому 

За замах на вбивство (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, — Ред.) затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, жінка завдала смертельних травм своєму співмешканцю. Вона проведе у в'язниці понад сім років.

Також ми повідомляли про вирок 44-річному уродженцю Київщини, який організував замах на вбивство одеських бізнесмена та громадського діяча. Чоловіка на 14 років позбавили волі.

суд правосуддя вбивство замах судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
