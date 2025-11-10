Видео
В общежитии мужчина хотел убить соседа — его будут судить

В общежитии мужчина хотел убить соседа — его будут судить

Дата публикации 10 ноября 2025 03:32
обновлено: 06:47
Мужчина хотел убить соседа по общежитию — предстанет перед судом
Нож в руке мужчины. Фото иллюстративное: istock.com

В Умани Черкасской области мужчина совершил покушение на убийство соседа. За совершенное он предстанет перед судом.

Об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В сентябре текущего года 39-летний фигурант приехал на заработки в Умань и поселился в общежитии. После одного из конфликтов с соседом по комнате, злоумышленник ночью, когда потерпевший спал, нанес ему удар ножом в шею. После совершения преступления нарушитель скрылся, потому что считал, что лишил соперника жизни.

Пострадавшему вовремя оказали помощь медики — сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Нападавшего задержали — он находится под стражей.

Какое наказание грозит обвиняемому

За покушение на убийство (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, женщина нанесла смертельные травмы своему сожителю. Она проведет в тюрьме более семи лет.

Также мы сообщали о приговоре 44-летнему уроженцу Киевщины, который организовал покушение на убийство одесских бизнесмена и общественного деятеля. Мужчину на 14 лет лишили свободы.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
