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Згорілі авто та знищені будинки — фоторепортаж з Добропілля

9 березня 2025 13:50
Євгенія Брюховецька - редактор
Наслідки атаки на Добропілля — фоторепортаж Новини.LIVE
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти суботи, 8 березня, атакували місто Добропілля Донецької області. Внаслідок атаки загинули 11 людей, відомо про 50 постраждалих.

На місці ворожої атаки побувала кореспондентка Новини.LIVE.

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Обстріл Добропілля

Вчора протягом всієї доби тривали аварійно-рятувальні роботи в Добропіллі після російського удару. Як зазначав Президент України Володимир Зеленський, ворог прорахував цей обстріл, аби завдати максимальної шкоди цивільним.

Наслідки російського удару по Добропіллю 8 березня – зруйновані будинки
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE
Пожежа після обстрілу Добропілля російськими військами
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE
Рятувальники працюють на місці ракетного удару по житловому будинку в Добропіллі
Торговельні павільйони. Фото: Новини.LIVE
Зруйновані квартири після російського обстрілу Добропілля
Торговельні павільйони. Фото: Новини.LIVE

Під ударом опинилися девʼять житлових будинків, а також торговельний центр та магазини. Наразі відомо про 11 загиблих, серед яких співробітник ДСНС, якого ворог вбив під час повторного удару. Також є 50 поранених, серед них діти: наймолодшій — 10 років.

Автомобілі, знищені внаслідок атаки на Добропілля 8 березня
Знищені торговельні павільйони. Фото: Новини.LIVE
Зруйнована інфраструктура Добропілля після ворожої атаки
Дитяча іграшка в одному з будинків. Фото: Новини.LIVE
Пошкоджені багатоповерхівки після російського обстрілу Добропілля
Згорілі авто. Фото: Новини.LIVE
ДСНС ліквідовує наслідки обстрілу Добропілля 8 березня
Згорілі авто. Фото: Новини.LIVE

За словами начальника МВА Андрія Бондаренка, троє постраждалих у тяжкому стані були доправлені до Дніпра, а також семеро осіб із середнім ступенем тілесних ушкоджень — до міської лікарні Добропілля. Інші поранені, які перебували в стабільному стані, проходять амбулаторне лікування.

Місце ракетного удару по Добропіллю – вирви та уламки
Знищений будинок. Фото: Новини.LIVE
Добропілля після російської атаки: зруйновані будинки та вибиті вікна
Пошкодження всередині. Фото: Новини.LIVE
Російська атака на Добропілля: наслідки руйнувань у центрі міста
Пошкодження всередині. Фото: Новини.LIVE
Наслідки удару по Добропіллю: зруйновані дахи та вибиті вікна
Пошкодження всередині. Фото: Новини.LIVE

Крім того, внаслідок атаки пошкоджені чотири об'єкти критичної інфраструктури, два заклади освіти, спортивний заклад, торговельний центр, торговельні павільйони та 30 автівок.

"Це найбільший масований удар по Добропіллю, на жаль. Деякі будинки, на жаль, вигоріли майже повністю", — зауважив Бондаренко.

За його словами, після обстрілу комунальники були вимушені призупинити теплопостачання, але наразі непошкоджені будинки знову мають тепло. 

Руйнування після обстрілу Добропілля: розбиті автомобілі та завали
Руйнування через атаку. Фото: Новини.LIVE
Зруйновані під’їзди житлових будинків у Добропіллі після обстрілу
Знищений будинок. Фото: Новини.LIVE
У Добропіллі 8 березня загинули 11 людей
Знищений будинок. Фото: Новини.LIVE
Добропілля після удару: руїни та згорілі авто
Знищений будинок. Фото: Новини.LIVE

Раніше в ДСНС показали, як надзвичайники під час обстрілів рятують мешканців Донецької області. 

Також відомо, що серед постраждалих у Добропіллі на Донеччині шестеро дітей.

Донецька область обстріли окупанти війна в Україні атака
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