Наслідки атаки на Добропілля — фоторепортаж Новини.LIVE

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Російські війська в ніч проти суботи, 8 березня, атакували місто Добропілля Донецької області. Внаслідок атаки загинули 11 людей, відомо про 50 постраждалих.

На місці ворожої атаки побувала кореспондентка Новини.LIVE.

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Обстріл Добропілля

Вчора протягом всієї доби тривали аварійно-рятувальні роботи в Добропіллі після російського удару. Як зазначав Президент України Володимир Зеленський, ворог прорахував цей обстріл, аби завдати максимальної шкоди цивільним.

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Торговельні павільйони. Фото: Новини.LIVE

Торговельні павільйони. Фото: Новини.LIVE

Під ударом опинилися девʼять житлових будинків, а також торговельний центр та магазини. Наразі відомо про 11 загиблих, серед яких співробітник ДСНС, якого ворог вбив під час повторного удару. Також є 50 поранених, серед них діти: наймолодшій — 10 років.

Знищені торговельні павільйони. Фото: Новини.LIVE

Дитяча іграшка в одному з будинків. Фото: Новини.LIVE

Згорілі авто. Фото: Новини.LIVE

Згорілі авто. Фото: Новини.LIVE

За словами начальника МВА Андрія Бондаренка, троє постраждалих у тяжкому стані були доправлені до Дніпра, а також семеро осіб із середнім ступенем тілесних ушкоджень — до міської лікарні Добропілля. Інші поранені, які перебували в стабільному стані, проходять амбулаторне лікування.

Знищений будинок. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження всередині. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження всередині. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження всередині. Фото: Новини.LIVE

Крім того, внаслідок атаки пошкоджені чотири об'єкти критичної інфраструктури, два заклади освіти, спортивний заклад, торговельний центр, торговельні павільйони та 30 автівок.

"Це найбільший масований удар по Добропіллю, на жаль. Деякі будинки, на жаль, вигоріли майже повністю", — зауважив Бондаренко.

За його словами, після обстрілу комунальники були вимушені призупинити теплопостачання, але наразі непошкоджені будинки знову мають тепло.

Руйнування через атаку. Фото: Новини.LIVE

Знищений будинок. Фото: Новини.LIVE

Знищений будинок. Фото: Новини.LIVE

Знищений будинок. Фото: Новини.LIVE

Раніше в ДСНС показали, як надзвичайники під час обстрілів рятують мешканців Донецької області.

Також відомо, що серед постраждалих у Добропіллі на Донеччині шестеро дітей.