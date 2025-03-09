Последствия атаки на Доброполье - фоторепортаж Новини.LIVE

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на субботу, 8 марта, атаковали город Доброполье Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, известно о 50 пострадавших.

На месте вражеской атаки побывала корреспондентка Новини.LIVE.

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Обстрел Доброполья

Вчера в течение всех суток продолжались аварийно-спасательные работы в Доброполье после российского удара. Как отмечал Президент Украины Владимир Зеленский, враг просчитал этот обстрел, чтобы нанести максимальный вред гражданским.

Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Торговые павильоны Фото: Новини.LIVE

Торговые павильоны Фото: Новини.LIVE

Под ударом оказались девять жилых домов, а также торговый центр и магазины. Известно об 11 погибших, среди которых сотрудник ГСЧС, которого враг убил во время повторного удара. Также есть 50 раненых, среди них дети - самой младшей 10 лет.

Уничтожены торговые павильоны. Фото: Новини.LIVE

Детская игрушка в одном из домов. Фото: Новини.LIVE

Сгоревшие авто. Фото: Новини.LIVE

Сгоревшие авто. Фото: Новини.LIVE

По словам начальника МВА Андрея Бондаренко, трое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в Днепр, а также семь человек со средней степенью телесных повреждений — в городскую больницу Доброполья. Остальные раненые, которые находились в стабильном состоянии, проходят амбулаторное лечение.

Уничтоженный дом. Фото: Новини.LIVE

Повреждения внутри. Фото: Новини.LIVE

Повреждения внутри. Фото: Новини.LIVE

Повреждения внутри. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в результате атаки повреждены четыре объекта критической инфраструктуры, два учебных заведения, спортивное учреждение, торговый центр, торговые павильоны и 30 автомобилей.

"Это самый массированный удар по Доброполью, к сожалению. Некоторые дома, к сожалению, выгорели почти полностью", — отметил Бондаренко.

По его словам, после обстрела коммунальщики были вынуждены приостановить теплоснабжение, но пока неповрежденные дома снова имеют тепло.

Разрушения из-за атаки. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженный дом. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженный дом. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженный дом. Фото: Новини.LIVE

Ранее в ГСЧС показали, как чрезвычайники во время обстрелов спасают жителей Донецкой области.

Также известно, что среди пострадавших в Доброполье Донецкой области шестеро детей.