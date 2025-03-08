У ДСНС показали відео, як на Донеччині під обстрілами РФ рятують життя

Надзвичайники рятують цивільних на Донеччині. Фото: скриншот з відео ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій оприлюднили відео, як надзвичайники під ворожими обстрілами рятують мирних жителів у Костянтинівці Донецької області. За даними ДСНС, окупанти щодня атакують місто.

Відповідне відео у ДСНС оприлюднили у суботу, 8 березня.

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"Рятувальники під російськими обстрілами рятують життя цивільних людей у Костянтинівці", — написали у ДСНС під відео.

А також зазначили, що щодня місто потерпає від атак з боку військ РФ, а рятувальники працюють у надскладних умовах, евакуюючи постраждалих та надаючи допомогу.

На кадрах видно, як надзвичайники рятують цивільне населення під час атак.

Додамо, що за даними поліції Донеччини, росіяни за добу вбили 20 жителів Донецької області, ще 43 зазнали поранень, з них 6 дітей.

Також пошкоджено 183 цивільних об’єкти, з них 123 житлові будинки.

Протягом доби по Костянтинівці росія вдарила двома бомбами "ФАБ-250" та дроном — загинула цивільна особа, пошкоджено 2 багатоквартирних і 11 приватних будинків, 5 гаражів, перебито комунікації.

Зазначимо, що російські війська цієї та минулої ночі здійснили атаку на Україну, використовуючи дрони та ракети. Постраждали енергетичні об'єкти та інша інфраструктура.

Зокрема, російські війська в ніч проти суботи, 8 березня, здійснили низку ударів по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок атаки загинули 11 людей, кількість поранених зросла до 40 осіб.