В ГСЧС показали видео, как в Донецкой области под обстрелами РФ спасают жизни

Чрезвычайники спасают гражданских в Донецкой области. Фото: скриншот из видео ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовали видео, как чрезвычайники под вражескими обстрелами спасают мирных жителей в Константиновке Донецкой области. По данным ГСЧС, оккупанты ежедневно атакуют город.

Соответствующее видео в ГСЧС обнародовали в субботу, 8 марта.

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"Спасатели под российскими обстрелами спасают жизни гражданских людей в Константиновке", — написали в ГСЧС под видео.

А также отметили, что ежедневно город страдает от атак со стороны войск РФ, а спасатели работают в сверхсложных условиях, эвакуируя пострадавших и оказывая помощь.

На кадрах видно, как чрезвычайники спасают гражданское население во время атак.

Добавим, что по данным полиции Донецкой области, россияне за сутки убили 20 жителей Донецкой области, еще 43 получили ранения, из них 6 детей.

Также повреждены 183 гражданских объекта, из них 123 жилых дома.

В течение суток по Константиновке россия ударила двумя бомбами "ФАБ-250" и дроном — погиб гражданский человек, повреждены 2 многоквартирных и 11 частных домов, 5 гаражей, перебиты коммуникации.

Отметим, что российские войска этой и прошлой ночью совершили атаку на Украину, используя дроны и ракеты. Пострадали энергетические объекты и другая инфраструктура.

В частности, российские войска в ночь на субботу, 8 марта, осуществили ряд ударов по городу Доброполье Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, количество раненых возросло до 40 человек.