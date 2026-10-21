Люди відпочивають на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Сонячна активність поступово йде на спад, однак у середу, 21 жовтня, магнітне поле Землі все ще буде збурене. Сила магнітної бурі матиме показник 5 Kp та рівень G1. У такій ситуації можливі збої в електромережах, поява полярного сяйва та помітне погіршення самопочуття у людей з хронічними хворобами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт синоптиків Meteoprog.

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Магнітні бурі в Україні 21 жовтня

Навколо Землі фіксують слабке збурення магнітного поля, яке в класифікації позначають індексом 5 Kp і рівнем 5 G1.

Магнітні бурі з 21 по 24 жовтня. Фото: Солар Метео

Протягом останньої доби сонячна активність залишалася помірною. На Сонці відбулося п'ять спалахів класу B і вісім спалахів класу C, які практично ніяк не відчуваються на нашій планеті.

Прогноз магнітних бур. Фото: Метеопрог

Навіть слабка буря категорії G1 може спричиняти певні фізичні явища. У високих широтах на нічному небі з'являються полярні сяйва, а в роботі енергетичних мереж іноді виникають незначні коливання напруги.

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Симптоми в людей під час магнітних бур

Реакція організму на зміну магнітного поля в період слабкого шторму може проявлятися через такі симптоми:

відчутний головний біль, напади мігрені та важкість у скронях;

запаморочення, раптова слабкість і втрата рівноваги;

різкі перепади артеріального тиску та прискорене серцебиття;

порушення сну, безсоння вночі або постійна сонливість удень;

швидка втрата сил, розбитість і складнощі з концентрацією;

біль у м'язах, ломота в суглобах та загострення давніх хвороб;

підвищена тривожність, дратівливість і раптові зміни настрою.

Новини.LIVE повідомляли, що в середу, 21 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі майже у всіх областях, крім західних та південно-західних регіонів.

Надалі погода покращиться, бо вже з п'ятниці, 23 жовтня, опади припиняться і в більшості регіонів буде сухо. Водночас температура повітря залишиться аномально високою для цієї пори — на півдні країни та на Закарпатті повітря прогріється до +22 °C.