Землю охватила умеренная магнитная буря: какие симптомы появятся
Солнечная активность постепенно снижается, однако в среду, 21 октября, магнитное поле Земли по-прежнему будет возмущено. Сила магнитной бури составит 5 Kp и уровень G1. В такой ситуации возможны сбои в электросетях, появление полярного сияния и заметное ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет синоптиков Meteoprog.
Магнитные бури в Украине 21 октября
Вокруг Земли фиксируется слабое возмущение магнитного поля, которое в классификации обозначается индексом 5 Kp и уровнем 5 G1.
В течение последних суток солнечная активность оставалась умеренной. На Солнце произошло пять вспышек класса B и восемь вспышек класса C, которые практически никак не ощущаются на нашей планете.
Даже слабая буря категории G1 может вызывать определенные физические явления. В высоких широтах на ночном небе появляются полярные сияния, а в работе энергетических сетей иногда возникают незначительные колебания напряжения.
Симптомы у людей во время магнитных бурь
Реакция организма на изменение магнитного поля в период слабой бури может проявляться следующими симптомами:
- ощутимая головная боль, приступы мигрени и тяжесть в висках;
- головокружение, внезапная слабость и потеря равновесия;
- резкие перепады артериального давления и учащенное сердцебиение;
- нарушения сна, бессонница ночью или постоянная сонливость днем;
- быстрая утрата сил, разбитость и трудности с концентрацией;
- боль в мышцах, ломота в суставах и обострение хронических заболеваний;
- повышенная тревожность, раздражительность и внезапные перепады настроения.
Новини.LIVE сообщали, что в среду, 21 октября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди почти во всех областях, кроме западных и юго-западных регионов.
В дальнейшем погода улучшится, так как уже с пятницы, 23 октября, осадки прекратятся и в большинстве регионов будет сухо. При этом температура воздуха останется аномально высокой для этого времени года — на юге страны и в Закарпатье воздух прогреется до +22 °C.