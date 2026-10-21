Люди отдыхают на улице. Фото: Новини.LIVE

Солнечная активность постепенно снижается, однако в среду, 21 октября, магнитное поле Земли по-прежнему будет возмущено. Сила магнитной бури составит 5 Kp и уровень G1. В такой ситуации возможны сбои в электросетях, появление полярного сияния и заметное ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет синоптиков Meteoprog.

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Магнитные бури в Украине 21 октября

Вокруг Земли фиксируется слабое возмущение магнитного поля, которое в классификации обозначается индексом 5 Kp и уровнем 5 G1.

Магнитные бури с 21 по 24 октября. Фото: Солар Метео

В течение последних суток солнечная активность оставалась умеренной. На Солнце произошло пять вспышек класса B и восемь вспышек класса C, которые практически никак не ощущаются на нашей планете.

Прогноз магнитных бурь. Фото: Метеопрог

Даже слабая буря категории G1 может вызывать определенные физические явления. В высоких широтах на ночном небе появляются полярные сияния, а в работе энергетических сетей иногда возникают незначительные колебания напряжения.

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Реакция организма на изменение магнитного поля в период слабой бури может проявляться следующими симптомами:

ощутимая головная боль, приступы мигрени и тяжесть в висках;

головокружение, внезапная слабость и потеря равновесия;

резкие перепады артериального давления и учащенное сердцебиение;

нарушения сна, бессонница ночью или постоянная сонливость днем;

быстрая утрата сил, разбитость и трудности с концентрацией;

боль в мышцах, ломота в суставах и обострение хронических заболеваний;

повышенная тревожность, раздражительность и внезапные перепады настроения.

Новини.LIVE сообщали, что в среду, 21 октября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди почти во всех областях, кроме западных и юго-западных регионов.

В дальнейшем погода улучшится, так как уже с пятницы, 23 октября, осадки прекратятся и в большинстве регионов будет сухо. При этом температура воздуха останется аномально высокой для этого времени года — на юге страны и в Закарпатье воздух прогреется до +22 °C.