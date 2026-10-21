Пара гуляє в парку восени. Фото ілюстративне: reuters.com

Синоптики надали прогноз погоди на середу, 21 жовтня. Буде хмарно із проясненнями. По всій території України, крім заходу та південного заходу, місцями дощитиме. Уночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та в більшості центральних регіонів утвориться туман.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр та Наталку Діденко, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 21 жовтня

Карта "Погода в Україні 21 жовтня 2026 року". Фото: facebook.com/UkrHMC

Південно-східний і східний вітер сягне 5–10 м/с, але в західних областях буде більш поривчастим: до 7–12 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +6...+11 °С, а в Карпатах — до 0...+5 °С. Удень повітря прогріється до +12...+17 °С, а на Закарпатті та в південних областях — до +20 °С.

"Переважатиме погода без опадів. Як і раніше, із південного сходу надходитиме тепла повітряна маса, забезпечуючи й відповідну температуру", — зазначили синоптики.

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У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. У столиці без опадів, а в області місцями невеликий дощ. Швидкість південно-східного вітру — 5–10 м/с. Уночі в Києві стовпчики термометрів знизяться до +9...+11 °С, а на Київщині — до +6...+11 °С. Удень у столиці потеплішає до +13...+15 °С, а в області — до +12...+17 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21 жовтня в більшості областях буде +13...18 °С, а на заході та півдні — навіть +18...+22 °С. Таке тепло затримається до вихідних. Суттєвих опадів не очікується. Можливі лише невеликі локальні дощі на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та східних областях. Не обійдеться без туманів.

У Києві буде тепло, +14...+15 °С. Дощі малоймовірні.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog повідомляв, якою буде погода в Україні впродовж тижня 19–25 жовтня. До середи включно можливі дощі та грози. Ближче до вихідних погодні умови покращаться — у більшості регіонів буде сухо.

Також Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog писав, якою буде погода в Україні 21 жовтня. У деяких областях пройдуть невеликі дощі. Температура повітря буде різною залежно від регіону: від +5 °С до +19 °С.