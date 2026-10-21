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Главная Новости дня До +22 °С: какая погода будет сегодня в Украине

До +22 °С: какая погода будет сегодня в Украине

Ua ru
21 октября 2026 06:25
Погода сегодня, 21 октября 2026 года, в Украине — Укргидрометцентр и Наталья Диденко reuters.com
Пара гуляет в парке осенью. Фото иллюстративное: reuters.com

Синоптики представили прогноз погоды на среду, 21 октября. Будет облачно с прояснениями. По всей территории Украины, кроме запада и юго-запада, местами будут идти дожди. Ночью и утром в Закарпатье, Прикарпатье, на юге и в большинстве центральных регионов образуется туман.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталку Диденко сообщает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 21 октября

Погода в Україні 21 жовтня 2026 року
Карта "Погода в Украине 21 октября 2026 года". Фото: facebook.com/UkrHMC

Юго-восточный и восточный ветер достигнет 5–10 м/с, но в западных областях будет более порывистым: до 7–12 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +6...+11 °С, а в Карпатах — до 0...+5 °С. Днем воздух прогреется до +12...+17 °С, а в Закарпатье и в южных областях — до +20 °С.

"Будет преобладать погода без осадков. Как и ранее, с юго-востока будет поступать теплая воздушная масса, обеспечивая соответствующую температуру", — отметили синоптики.

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В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. В столице без осадков, а в области местами небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра — 5–10 м/с. Ночью в Киеве столбики термометров опустятся до +9...+11 °С, а в Киевской области — до +6...+11 °С. Днём в столице потеплеет до +13...+15 °С, а в области — до +12...+17 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 21 октября в большинстве областей будет +13...18 °С, а на западе и юге — даже +18...+22 °С. Такая теплая погода продержится до выходных. Существенных осадков не ожидается. Возможны лишь небольшие локальные дожди в Сумской, Черниговской, Полтавской областях и на востоке страны. Не обойдется без туманов.

В Киеве будет тепло, +14...+15 °С. Дожди маловероятны.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog сообщал, какой будет погода в Украине в течение недели с 19 по 25 октября. До среды включительно возможны дожди и грозы. Ближе к выходным погодные условия улучшатся — в большинстве регионов будет сухо.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog писал, какой будет погода в Украине 21 октября. В некоторых областях пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет различной в зависимости от региона: от +5 °С до +19 °С.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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