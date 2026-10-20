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Головна Новини дня Потеплішає, але не всюди: прогноз погоди в Україні на завтра

Потеплішає, але не всюди: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
20 жовтня 2026 19:02
Погода в Україні 21 жовтня: де чекати дощів і потепління Новини.LIVE
Люди гуляють осіннім містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 21 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У низці областей можливі невеликі дощі, тоді як в інших регіонах істотних опадів не прогнозують. Удень температура повітря коливатиметься від +5 °C до +19 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Якою буде погода в центральних областях України

У Вінниці прогнозують хмарність із проясненнями та місцями невеликий дощ. Температура становитиме +8…+10 °C уночі та +11…+14 °C удень.

У Черкасах буде хмарно без істотних опадів. Уночі очікується +5…+7 °C, удень — +9…+10 °C.

У Кропивницькому можливий невеликий дощ, переважно в першій половині дня. Температура становитиме +9…+11 °C уночі та +11…+13 °C удень.

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У Полтаві місцями дощитиме в другій половині дня. Уночі буде +8…+10 °C, удень — +11…+15 °C. У Дніпрі опади можливі впродовж дня, а температура становитиме +11…+14 °C уночі та +11…+15 °C удень.

Прогноз погоди на півночі України

У Києві очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря становитиме +11…+13 °C уночі та до +16 °C удень.

У Житомирі переважатиме ясна погода. Уночі буде +9…+11 °C, удень — +14…+17 °C. У Чернігові вночі буде ясно, а вдень збільшиться хмарність. Температура становитиме +8…+9 °C уночі та +14…+15 °C удень.

У Сумах прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Уночі очікується +7…+9 °C, удень — +13…+14 °C.

Якою буде погода на заході України

У Львові, Луцьку та Рівному істотних опадів не прогнозують. У Львові температура становитиме +8…+9 °C уночі та +13…+17 °C удень, у Луцьку — +9…+10 °C та +15…+17 °C відповідно, а в Рівному — +9…+12 °C уночі та +15…+16 °C удень.

У Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях місцями можливий невеликий дощ. У Тернополі температура становитиме +6…+7 °C уночі та +8…+9 °C удень, у Хмельницькому — +5…+8 °C та +9…+11 °C, в Івано-Франківську — +6…+7 °C та близько +10 °C, а в Чернівцях — +7…+9 °C та +11…+14 °C відповідно.

В Ужгороді також можливий невеликий дощ. Уночі температура становитиме +7…+8 °C, удень — близько +10 °C.

Прогноз погоди на сході України

У Харкові місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря становитиме +11…+12 °C уночі та +13…+14 °C удень.

У Донецьку протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі очікується +10…+12 °C, удень — +7…+12 °C. У Луганську прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів: близько +11 °C уночі та до +18 °C удень.

Якою буде погода на півдні України

У Запоріжжі місцями можливий невеликий дощ. Температура становитиме +14…+16 °C уночі та +13…+16 °C удень.

У Херсоні також можливі невеликі дощі. Уночі очікується +5…+6 °C, удень — +5…+7 °C. У Миколаєві істотних опадів не прогнозують, а температура становитиме близько +12 °C уночі та до +19 °C удень.

В Одесі можливий невеликий дощ. Уночі температура становитиме +12…+15 °C, удень — +14…+16 °C. У Сімферополі дощ можливий уночі та вранці, а вдень температура повітря підніметься до +18 °C після +12…+13 °C уночі.

Новини.LIVE інформували, що у жовтні 2026 року температура повітря в Україні, за прогнозом, перевищуватиме кліматичну норму на 1–2 °C, однак очікуються різкі похолодання. У другій половині місяця можливі нічні заморозки, а в Карпатах — перший сніг.

Новини.LIVE писали, що у жовтні 2026 року екстремальних магнітних бур не прогнозують, однак можливі періоди підвищеної геомагнітної активності. Найсильніше збурення очікується 22 жовтня.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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