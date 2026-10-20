Люди гуляют по осеннему городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 21 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В ряде областей возможны небольшие дожди, тогда как в других регионах существенных осадков не прогнозируется. Днём температура воздуха будет колебаться от +5 °C до +19 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Какая погода ожидается в центральных областях Украины

В Виннице прогнозируют облачность с прояснениями и местами небольшой дождь. Температура составит +8…+10 °C ночью и +11…+14 °C днем.

В Черкассах будет облачно без значительных осадков. Ночью ожидается +5…+7 °C, днем — +9…+10 °C.

В Кропивницком возможен небольшой дождь, преимущественно в первой половине дня. Температура составит +9…+11 °C ночью и +11…+13 °C днем.

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В Полтаве местами будут идти дожди во второй половине дня. Ночью будет +8…+10 °C, днем — +11…+15 °C. В Днепре осадки возможны в течение дня, а температура составит +11…+14 °C ночью и +11…+15 °C днем.

Прогноз погоды на севере Украины

В Киеве ожидается переменная облачность без значительных осадков. Температура воздуха составит +11…+13 °C ночью и до +16 °C днем.

В Житомире будет преобладать ясная погода. Ночью будет +9…+11 °C, днем — +14…+17 °C. В Чернигове ночью будет ясно, а днем облачность усилится. Температура составит +8…+9 °C ночью и +14…+15 °C днем.

В Сумах прогнозируют облачную погоду без значительных осадков. Ночью ожидается +7…+9 °C, днём — +13…+14 °C.

Какая будет погода на западе Украины

Во Львове, Луцке и Ровно существенных осадков не прогнозируют. Во Львове температура составит +8…+9 °C ночью и +13…+17 °C днём, в Луцке — +9…+10 °C и +15…+17 °C соответственно, а в Ровно — +9…+12 °C ночью и +15…+16 °C днём.

В Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и Черновцах местами возможен небольшой дождь. В Тернополе температура составит +6…+7 °C ночью и +8…+9 °C днем, в Хмельницком — +5…+8 °C и +9…+11 °C, в Ивано-Франковске — +6…+7 °C и около +10 °C, а в Черновцах — +7…+9 °C и +11…+14 °C соответственно.

В Ужгороде также возможен небольшой дождь. Ночью температура составит +7…+8 °C, днём — около +10 °C.

Прогноз погоды на востоке Украины

В Харькове местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +11…+12 °C ночью и +13…+14 °C днём.

В Донецке в течение дня возможен небольшой дождь. Ночью ожидается +10…+12 °C, днем — +7…+12 °C. В Луганске прогнозируется переменная облачность без значительных осадков: около +11 °C ночью и до +18 °C днём.

Какая будет погода на юге Украины

В Запорожье местами возможен небольшой дождь. Температура составит +14…+16 °C ночью и +13…+16 °Cднём.

В Херсоне также возможны небольшие дожди. Ночью ожидается +5…+6 °C, днём — +5…+7 °C. В Николаеве существенных осадков не прогнозируется, а температура составит около +12 °C ночью и до +19 °C днем.

В Одессе возможен небольшой дождь. Ночью температура составит +12…+15 °C, днем — +14…+16 °C. В Симферополе дождь возможен ночью и утром, а днем температура воздуха поднимется до +18 °C после +12…+13 °C ночью.

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года температура воздуха в Украине, по прогнозу, будет превышать климатическую норму на 1–2 °C, однако ожидаются резкие похолодания. Во второй половине месяца возможны ночные заморозки, а в Карпатах — первый снег.

Новини.LIVE писали, что в октябре 2026 года экстремальных магнитных бурь не прогнозируется, однако возможны периоды повышенной геомагнитной активности. Наиболее сильное возмущение ожидается 22 октября.