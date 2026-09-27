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Головна Новини дня Землю накриє слабка магнітна буря: прогноз на сьогодні

Землю накриє слабка магнітна буря: прогноз на сьогодні

Ua ru
27 вересня 2026 08:49
Землю накриє слабка магнітна буря: прогноз на 27 вересня
Головний біль у жінки. Фото: Magnific

У неділю, 27 вересня, геомагнітна активність буде переважно спокійною. Очікується слабке збурення з К-індексом 3, що відповідає зеленому рівню. Водночас протягом дня можливі короткочасні періоди підвищеної активності.

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде магнітна буря 27 вересня

За даними метеослужб, 27 вересня очікується збурення магнітного поля Землі з К-індексом 3.

Землю накриє слабка магнітна буря: прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз сонячних спалахів. Фото: meteoagent

Швидкість сонячного вітру дещо підвищена через початок високошвидкісного потоку з південної корональної діри. Напередодні це вже спричинило короткочасні активні періоди та окремі інтервали шторму рівня G1.

Водночас загалом геомагнітні умови залишатимуться близькими до фонового рівня.

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Що означає слабке магнітне збурення

Слабка магнітна буря є незначним збуренням магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця.

За таких умов можливі невеликі коливання в роботі супутників, радіозв’язку та навігаційних систем. Для більшості людей така геомагнітна активність минає непомітно.

Водночас деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

Новини.LIVE повідомляли, щ наприкінці вересня та на початку жовтня Європу накриє аномальне тепло. Стовпчики термометрів на континенті, насамперед у південних та західних країнах, підскочать на 10–14 градусів вище за кліматичну норму.

Також Новини.LIVE писали, що за попередніми прогнозами, зима 2026–2027 років у Європі також буде теплішою за звичайну. В Україні грудень і лютий очікуються м'якими, а от короткочасні хвилі сильного холоду та снігопади синоптики припадуть переважно на січень.

Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль сонячна активність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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