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Главная Новости дня Землю накроет слабая магнитная буря: прогноз на сегодня

Землю накроет слабая магнитная буря: прогноз на сегодня

Ua ru
27 сентября 2026 08:49
Землю накроет слабая магнитная буря: прогноз на 27 сентября
Головная боль у женщины. Фото: Magnific

В воскресенье, 27 сентября, геомагнитная активность будет преимущественно спокойной. Ожидается слабое возмущение с К-индексом 3, что соответствует зеленому уровню. В то же время в течение дня возможны кратковременные периоды повышенной активности.

Об этом сообщают портал meteoagent и Британская геологическая служба, информирует Новини.LIVE.

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Какой будет магнитная буря 27 сентября

По данным метеослужб, 27 сентября ожидается возмущение магнитного поля Земли с К-индексом 3.

Землю накроет слабая магнитная буря: прогноз на сегодня - фото 1
Прогноз солнечных вспышек. Фото: meteoagent

Скорость солнечного ветра несколько повышена из-за начала высокоскоростного потока из южной корональной дыры. Накануне это уже вызвало кратковременные активные периоды и отдельные интервалы шторма уровня G1.

В то же время в целом геомагнитные условия будут оставаться близкими к фоновому уровню.

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Что означает слабое магнитное возмущение

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца.

В таких условиях возможны небольшие колебания в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем. Для большинства людей такая геомагнитная активность проходит незаметно.

В то же время некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

Новини.LIVE сообщали, что в конце сентября и в начале октября Европу накроет аномальная жара. Стойки термометров на континенте, прежде всего в южных и западных странах, подскочат на 10–14 градусов выше климатической нормы.

Также Новини.LIVE писали, что, по предварительным прогнозам, зима 2026–2027 годов в Европе также будет теплее обычного. В Украине декабрь и февраль ожидаются мягкими, а вот кратковременные волны сильного холода и снегопады, по прогнозам синоптиков, придутся преимущественно на январь.

Солнце самочувствие магнитные бури головная боль солнечная активность
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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