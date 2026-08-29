Магнітна буря 29 серпня: прогноз сонячної активності

Головний біль у жінки. Фото: Magnific

У суботу, 29 серпня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Геомагнітна активність може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, магнітна буря може позначитися на самопочутті метеозалежних людей та людей літнього віку.

Про це повідомляє Meteоprog, передає Новини.LIVE.

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Якою буде сонячна активність 29 серпня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. За цей час на Сонці зафіксували один спалах класу В та один спалах класу С. Такі спалахи не мають суттєвого впливу на Землю.

У суботу геомагнітне поле може змінюватися від спокійного рівня до сильного шторму. Водночас сонячна активність прогнозується низькою. Зберігається ймовірність спалахів М-класу та невелика ймовірність спалахів Х-класу.

Прогноз магнітної активності на 29 серпня

За прогнозом Meteoprog, ймовірність малого геомагнітного шторму становить 35%, а великого — 15%. Імовірність спалаху М-класу оцінюють у 45%, Х-класу — у 10%.

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Основні показники сонячної активності на 29 серпня

Головний біль у жінки. Фото: Magnific

ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 29.

Як магнітна буря може вплинути на людей

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на самопочутті людей. Попередження про підвищення геомагнітної активності дають змогу заздалегідь врахувати можливі ризики та уважніше стежити за своїм станом у такі дні.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти короткочасні коливання магнітного поля Землі. Водночас загалом геомагнітна ситуація протягом місяця залишатиметься переважно спокійною.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року в Україні може зберегтися тепла погода, а середня температура повітря очікується приблизно на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас перший місяць осені не обов’язково буде повністю сухим і спекотним — можливі дощі, грози та короткочасні похолодання.