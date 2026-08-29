Магнитная буря 29 августа: прогноз солнечной активности

Головная боль у женщины. Фото: Magnific

В субботу, 29 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитная активность может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Кроме того, магнитная буря может сказаться на самочувствии метеозависимых людей и людей пожилого возраста.

Об этом сообщает Meteоprog, передает Новини.LIVE.

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Какой будет солнечная активность 29 августа

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. За это время на Солнце зафиксировали одну вспышку класса В и одну вспышку класса С. Такие вспышки не оказывают существенного влияния на Землю.

В субботу геомагнитное поле может варьироваться от спокойного уровня до сильного шторма. При этом солнечная активность прогнозируется низкой. Сохраняется вероятность вспышек М-класса и небольшая вероятность вспышек Х-класса.

Прогноз магнитной активности на 29 августа

По прогнозу Meteoprog, вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 35%, а сильной — 15%. Вероятность вспышки М-класса оценивается в 45%, Х-класса — в 10%.

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Основные показатели солнечной активности на 29 августа

Головная боль у женщины. Фото: Magnific

вероятность небольшой геомагнитной бури — 35%;

вероятность сильной геомагнитной бури — 15%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 29.

Как магнитная буря может повлиять на людей

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей. Предупреждения о повышении геомагнитной активности позволяют заранее учесть возможные риски и внимательнее следить за своим состоянием в такие дни.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные колебания магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца будет оставаться преимущественно спокойной.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года в Украине может сохраниться теплая погода, а средняя температура воздуха, как ожидается, будет примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время первый месяц осени не обязательно будет полностью сухим и жарким — возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания.