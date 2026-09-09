Магнітні бурі: прогноз на 9 вересня та поради лікаря

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У середу, 9 вересня, Землю накриє слабка магнітна буря категорії G1. Попри низьку сонячну активність, метеозалежним та літнім людям варто подбати про здоров'я через ризик погіршення самопочуття. Також космічна негода здатна викликати дрібні збої в електромережах та збити зі шляху перелітних птахів.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 9 вересня

Фахівці прогнозують виникнення слабкої магнітної бурі категорії G1. Загалом сонячна активність залишається низькою. Так протягом минулих 24 годин на поверхні світила сталися лише два вибухи класу В, які є безпечними та майже не впливають на нашу планету.

Проте сьогодні зберігається ймовірність виникнення потужніших космічних явищ.

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність сонячного спалаху М-класу — 15%;

ймовірність екстремального спалаху Х-класу — 1%;

загальна кількість зафіксованих сонячних плям — 17.

Прогноз магнітних бур з 9 до 12 вересня. Фото: Солар Метео

Які симптоми виникають при магнітній бурі

Найбільше магнітна буря позначається на людському організмі, зокрема, погіршення самопочуття відчувають літні люди та метеозалежні.

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У період геомагнітних коливань найчастіше виникають такі симптоми, як сильний головний біль, запаморочення, порушення сну, загальна слабкість та апатія. Також можливі різкі стрибки артеріального тиску, загострення хронічних хвороб та ломота у суглобах.

Аби полегшити стан та захистити здоров'я під час магнітної бурі, медики радять дотримуватися кількох простих правил. Насамперед потрібно знизити фізичне та психологічне навантаження, уникати стресових ситуацій. Варто пити більше чистої води, тимчасово відмовитися від кави, енергетиків, алкоголю та важкої їжі.

Краще проводити більше часу на свіжому повітрі, добре висипатися, а людям із серцево-судинними та іншими хронічними захворюваннями слід тримати під рукою необхідні ліки.

Новини.LIVE писали раніше, що вересень 2026 року обійдеться без сильних магнітних бур. Синоптики прогнозують лише слабкі й помірні коливання, найближчі з яких припадуть на 10–12 вересня. У ці дні метеозалежним радять уникати перевтоми, більше відпочивати та стежити за тиском.

А погода з 7 по 13 вересня в Україні порадує теплом, а в деяких регіонах навіть спекою. Сильних гроз та злив очікувати на варто, але подекуди можливі легкі опади.