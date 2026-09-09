Магнитные бури: прогноз на 9 сентября и советы врача

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В среду, 9 сентября, Землю накроет слабая магнитная буря категории G1. Несмотря на низкую солнечную активность, метеозависимым и пожилым людям следует позаботиться о здоровье из-за риска ухудшения самочувствия. Кроме того, космическая непогода может вызвать мелкие сбои в электросетях и сбить с курса перелетных птиц.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 9 сентября

Специалисты прогнозируют возникновение слабой магнитной бури категории G1. В целом солнечная активность остается низкой. Так, в течение последних 24 часов на поверхности Солнца произошло лишь два взрыва класса В, которые являются безопасными и практически не влияют на нашу планету.

Однако сегодня сохраняется вероятность возникновения более мощных космических явлений.

вероятность небольшой геомагнитной бури — 15%;

вероятность сильной геомагнитной бури — 5%;

вероятность солнечной вспышки М-класса — 15%;

вероятность экстремальной вспышки Х-класса — 1%;

общее количество зафиксированных солнечных пятен — 17.

Прогноз магнитных бурь с 9 по 12 сентября. Фото: Солар Метео

Какие симптомы возникают при магнитной буре

Больше всего магнитная буря сказывается на человеческом организме, в частности, ухудшение самочувствия испытывают пожилые люди и метеозависимые.

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В период геомагнитных колебаний чаще всего возникают такие симптомы, как сильная головная боль, головокружение, нарушение сна, общая слабость и апатия. Также возможны резкие скачки артериального давления, обострение хронических заболеваний и ломота в суставах.

Чтобы облегчить состояние и защитить здоровье во время магнитной бури, медики советуют соблюдать несколько простых правил. Прежде всего нужно снизить физическую и психологическую нагрузку, избегать стрессовых ситуаций. Стоит пить больше чистой воды, временно отказаться от кофе, энергетиков, алкоголя и тяжелой пищи.

Лучше проводить больше времени на свежем воздухе, хорошо высыпаться, а людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями следует держать под рукой необходимые лекарства.

Новини.LIVE ранее сообщали, что сентябрь 2026 года обойдётся без сильных магнитных бурь. Синоптики прогнозируют лишь слабые и умеренные колебания, ближайшие из которых придутся на 10–12 сентября. В эти дни метеозависимым рекомендуют избегать переутомления, больше отдыхать и следить за давлением.

А погода с 7 по 13 сентября в Украине порадует теплом, а в некоторых регионах даже жарой. Сильных гроз и ливней ожидать не стоит, но местами возможны небольшие осадки.