У Венесуелі до 235 зросла кількість загиблих внаслідок землетрусів

Наслідки землетрусів у Венесуелі. Фото: Reuters

У Венесуелі зростає кількість загиблих внаслідок двох потужних землетрусів, що сталися у середу. За останніми даними, жертвами стихії стали вже сотні людей, а понад чотири тисячі отримали поранення різного ступеня тяжкості. Рятувальні та медичні служби продовжують працювати в посиленому режимі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на CNN у п'ятницю, 26 червня.

У Венесуелі зросла кількість загиблих внаслідок землетрусів

Кількість загиблих унаслідок двох руйнівних землетрусів у Венесуелі зросла приблизно до 235 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Карлос Альварадо в ефірі державного телебачення.

За його словами, станом на вечір четверга медики надали допомогу понад 4300 постраждалим. Серед них є як люди з легкими травмами, так і пацієнти у середньому та тяжкому стані, яким довелося проводити оперативні втручання.

Міністр уточнив, що близько 235 осіб були доставлені до лікарень без ознак життя або померли вже після прибуття до медичних закладів. Медичні служби продовжують працювати у посиленому режимі, щоб допомогти всім постраждалим внаслідок землетрусів.

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Новини.LIVE писали, що у Венесуелі потужні землетруси спричинили масштабні руйнування та людські жертви. Станом на 25 червня було відомо про понад 30 загиблих та 700 поранених. Однак влада попереджала, що кількість жертв може зрости, оскільки рятувальні роботи тривають і країна працює в умовах надзвичайного стану.

Новини.LIVE також інформували, що 24 червня 2026 року у Венесуелі сталися два потужні землетруси з інтервалом у хвилину, які спричинили масштабні руйнування на північному узбережжі країни. Внаслідок поштовхів обвалилися будівлі, пошкоджено інфраструктуру, зокрема аеропорт, а влада не виключає тисячі загиблих. Підземні поштовхи відчувалися навіть у сусідній Колумбії та спричинили руйнування в різних регіонах країни.