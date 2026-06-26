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Главная Новости дня Землетрясения в Венесуэле: число погибших возросло до 235 человек

Землетрясения в Венесуэле: число погибших возросло до 235 человек

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 08:23
В Венесуэле число погибших в результате землетрясений возросло до 235
Последствия землетрясений в Венесуэле. Фото: Reuters

В Венесуэле растет число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в среду. По последним данным, жертвами стихии стали уже сотни людей, а более четырех тысяч получили ранения различной степени тяжести. Спасательные и медицинские службы продолжают работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN в пятницу, 26 июня.

В Венесуэле возросло число погибших в результате землетрясений

Число погибших в результате двух разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло примерно до 235 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо в эфире государственного телевидения.

По его словам, по состоянию на вечер четверга медики оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Среди них есть как люди с легкими травмами, так и пациенты в средней и тяжелой степени тяжести, которым пришлось проводить оперативные вмешательства.

Министр уточнил, что около 235 человек были доставлены в больницы без признаков жизни или скончались уже после прибытия в медицинские учреждения. Медицинские службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы помочь всем пострадавшим в результате землетрясений.

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Новини.LIVE сообщали, что в Венесуэле мощные землетрясения привели к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. По состоянию на 25 июня было известно о более чем 30 погибших и 700 раненых. Однако власти предупреждали, что число жертв может возрасти, поскольку спасательные работы продолжаются, а страна находится в режиме чрезвычайного положения.

Новини.LIVE также сообщали, что 24 июня 2026 года в Венесуэле произошли два мощных землетрясения с интервалом в минуту, которые привели к масштабным разрушениям на северном побережье страны. В результате толчков обрушились здания, повреждена инфраструктура, в частности аэропорт, а власти не исключают, что число погибших может достичь тысяч. Подземные толчки ощущались даже в соседней Колумбии и привели к разрушениям в различных регионах страны.

стихийное бедствие землетрясение Венесуэла
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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