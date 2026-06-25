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Главная Новости дня В Венесуэле землетрясение: обрушились дома, могли погибнуть тысячи людей

В Венесуэле землетрясение: обрушились дома, могли погибнуть тысячи людей

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Дата публикации 25 июня 2026 05:47
Землетрясение в Венесуэле 25 июня - разрушены дома, погибли люди
Разрушения в Венесуэле. Фото: Reuters

В среду 24 июня северное побережье Венесуэлы пострадало от двух мощных землетрясений, которые произошли с разницей в минуту. В результате сильнейших толчков обрушились здания, поврежден минимум один аэропорт, а службы полагают, что могли погибнуть тысячи людей, если не десятки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN и Reuters.

Что известно о землетрясении в Венесуэле

Примерно в 18:04 вблизи Сан-Фелипе, столицы штата Яракуй, произошел толчок магнитудой 7,2. Всего через 40 секунд последовало еще более сильное землетрясение магнитудой 7,5. Второй толчок был в 23 км к юго-востоку от Юмаре-города, тоже расположенного в штате Яракуй, где находятся одни из крупнейших НПЗ страны.

Землетрясение было настолько сильным, что его ощущали в разных штатах страны, а также с соседней Колумбии, расположенной в сотнях километров от эпицентра.

В столице Венесуэлы городе Каракас, который в 300 км от эпицентра землетрясения, частично обрушились как минимум три здания. Все они расположены в богатых районах недалеко от площади Альтамира.

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Но как уточняет CNN, исходя из снимков, которые издание идентифицировало, масштабные разрушения зданий и инфраструктуры фиксируются не только в Каракасе, но и по всей стране. В том числе в прибрежном городе Калия-ла-Мар, где на склоне холма обрушились здания.

Землетрясение в Венесуэле- что известно
Разрушения в Венесуэле. Фото: Reuters

По оценкам Геологической службы США, число погибших может превысить десятки тысяч человек.

"Вероятны, большие жертвы и масштабный ущерб, а катастрофа, скорее всего, носит широкомасштабный характер", — заявили в службе, предварительно оценив число погибших в диапазоне от 10 тысяч до 100 тысяча человек.

На данный момент ситуацию уже прокомментировала исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. В эфире государственного телевидения чиновница сделала ряд ключевых заявлений:

  • она выразила соболезнования семьям погибших в результате землетрясения;
  • заявила, что правительство Венесуэлы вводит режим чрезвычайного положения в стране;
  • аэропорт Майкетия (в 20 км от Каракаса) закрыт из-за повреждений, вызванных землетрясениями.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 апреля в Японии была объявлена угроза цунами с волнами до 3 метров после мощного землетрясения магнитудой 7,5. Точки в тот день ощущались в нескольких регионах.

Также мы писали, что 2 января землетрясения настигло Мексику. В результате ситуации прервали первую в 2026 году пресс-конференции президента Клаудии Шейнбаум.

землетрясение погибшие Венесуэла
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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