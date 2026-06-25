Землетрус у Венесуелі 25 червня — зруйновано будинки, загинули люди

Руйнування у Венесуелі. Фото: Reuters

У середу, 24 червня, північне узбережжя Венесуели постраждало від двох потужних землетрусів, які сталися з інтервалом у хвилину. В результаті найсильніших поштовхів обвалилися будівлі, пошкоджено щонайменше один аеропорт, а служби припускають, що могли загинути тисячі людей, а то й десятки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN та Reuters.

Що відомо про землетрус у Венесуелі

Приблизно о 18:04 поблизу Сан-Феліпе, столиці штату Яракуй, стався поштовх магнітудою 7,2. Всього через 40 секунд стався ще сильніший землетрус магнітудою 7,5. Другий поштовх стався за 23 км на південний схід від міста Юмаре, яке також розташоване в штаті Яракуй, де знаходяться одні з найбільших нафтопереробних заводів країни.

Землетрус був настільки сильним, що його відчували в різних штатах країни, а також у сусідній Колумбії, розташованій за сотні кілометрів від епіцентру.

У столиці Венесуели, місті Каракас, що знаходиться за 300 км від епіцентру землетрусу, частково обвалилися щонайменше три будівлі. Усі вони розташовані в заможних районах неподалік від площі Альтаміра.

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Але, як уточнює CNN, судячи зі знімків, які видання ідентифікувало, масштабні руйнування будівель та інфраструктури фіксуються не тільки в Каракасі, а й по всій країні. Зокрема, у прибережному місті Калія-ла-Мар, де на схилі пагорба обвалилися будівлі.

Руйнування у Венесуелі. Фото: Reuters

За оцінками Геологічної служби США, кількість загиблих може перевищити десятки тисяч осіб.

"Ймовірні великі жертви та масштабні збитки, а катастрофа, найімовірніше, має широкомасштабний характер", — заявили в службі, попередньо оцінивши кількість загиблих у діапазоні від 10 тисяч до 100 тисяч осіб.

Наразі ситуацію вже прокоментувала виконувачка обов’язків президента Венесуели Дельсі Родрігес. В ефірі державного телебачення чиновниця зробила низку ключових заяв:

вона висловила співчуття родинам загиблих внаслідок землетрусу;

заявила, що уряд Венесуели вводить режим надзвичайного стану в країні;

аеропорт Майкетія (за 20 км від Каракаса) закрито через пошкодження, спричинені землетрусами.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 квітня в Японії було оголошено загрозу цунамі з хвилями до 3 метрів після потужного землетрусу магнітудою 7,5. Поштовхи того дня відчувалися в кількох регіонах.

Також ми писали, що 2 січня землетрус стався в Мексиці. У результаті цього перервали першу в 2026 році пресконференцію президента Клаудії Шейнбаум.