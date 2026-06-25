Землетруси у Венесуелі: є загиблі та поранені

Наслідки землетрусів у Венесуелі. Фото: Reuters

Землетруси у Венесуелі забрали десятки життів і спричинили масштабні руйнування. Кількість загиблих перевищила 30 осіб, ще сотні людей зазнали поранень. Влада попереджає, що ці дані можуть зрости, оскільки рятувальні роботи тривають. У країні вже запроваджено надзвичайний стан.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на CNN та Reuters у четвер, 25 червня.

Два потужні землетруси у Венесуелі: загиблі, поранені та руйнування

У Венесуелі зафіксували два сильні підземні поштовхи, які спричинили значні руйнування інфраструктури та житлових будинків у різних регіонах країни. За офіційними даними, стихія забрала щонайменше 32 життя та призвела до поранення близько 700 людей.

Як повідомила виконувачка обов’язків президента країни Делсі Родрігес, удари стихії припали на кілька штатів і спричинили серйозні наслідки по всій території держави. Вона підкреслила, що остаточні цифри жертв можуть зрости через складні умови рятувальних робіт.

Під час звернення до громадян посадовиця зазначила масштаби трагедії та ситуацію з постраждалими районами:

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"Потужні послідовні землетруси, що сталися у Венесуелі в середу ввечері, забрали життя щонайменше 32 осіб і призвели до поранень щонайменше 700 людей, заявила виконуюча обов'язки президента країни. Населені пункти по всій території країни зазнали збитків".

Окремо вона наголосила, що штат Ла-Гуайра зазнав найсерйозніших руйнувань і фактично став епіцентром катастрофи. Саме там, за її словами, обвалилися десятки будівель, а рятувальники продовжують розбирати завали у пошуках людей.

Також повідомляється, що головний міжнародний аеропорт країни "Майкетія" тимчасово припинив роботу через пошкодження інфраструктури. У соціальних мережах поширюються відео з масштабними руйнуваннями в Каракасі та інших містах.

За даними Геологічної служби США (USGS), у регіоні було зафіксовано дві серії підземних поштовхів магнітудою 7,2 та 7,5. Водночас інші геофізичні служби подають нижчі оцінки сили землетрусу. В USGS також попереджають, що реальна кількість жертв може бути значно більшою, потенційно перевищуючи 10 тисяч осіб, однак офіційні підтверджені дані надходять повільно.

Венесуела запроваджує надзвичайний стан після землетрусу

На тлі масштабних руйнувань і великої кількості постраждалих влада країни оголосила про введення надзвичайного стану. Рішення ухвалено відповідно до конституційних процедур для координації рятувальних робіт і ліквідації наслідків стихії.

Виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес у телезверненні підтвердила запровадження надзвичайних заходів і висловила співчуття родинам загиблих, не називаючи тоді точних цифр.

"Наразі ми запроваджуємо надзвичайний стан відповідно до нашої конституції", — сказала Родрігес у телезверненні.

Новини.LIVE інформували, що у середу, 24 червня, у Венесуелі сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, які спричинили масштабні руйнування та обвалення будівель. Поштовхи зруйнували інфраструктуру, зокрема пошкодили аеропорт і спричинили обвал щонайменше кількох будинків у Каракасі.

Новини.LIVE також писали, що у травні 2026 року в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 2,6. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в Полтавському районі на території Диканської громади. Фахівці віднесли його до ледь відчутних і таких, що не становлять загрози для населення та інфраструктури.