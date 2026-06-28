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Головна Новини дня Землетруси у Венесуелі: дитина вижила після 70 годин під завалами

Землетруси у Венесуелі: дитина вижила після 70 годин під завалами

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Дата публікації: 28 червня 2026 08:22
Землетруси у Венесуелі: дитину врятували після 70 годин під завалами
Надзвичайники розбирають завала та рятують людей після землетрусів у Венесуелі. Фото: Reuters

У Венесуелі тривають масштабні рятувальні роботи після подвійного землетрусу. Під завалами зруйнованих будівель вдалося знайти живого 11-річного хлопчика, який провів там понад 70 годин. Пошукові операції в країні тривають за участі міжнародних рятувальників.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Колумбії.

Землетруси у Венесуелі
Наслідки землетрусів у Венесуелі. Фото: Reuters

У Венесуелі дитину врятували після 70 годин під завалами

У Венесуелі триває ліквідація наслідків потужних землетрусів, які спричинили значні руйнування. Однією з ключових історій стала операція з порятунку 11-річного хлопчика, якого дістали живим із-під завалів після понад 70 годин.

Рятувальну операцію провели фахівці Національної служби з управління ризиками стихійних лих спільно з пожежниками з Боготи (Колумбія). У Міністерстві оборони Колумбії зазначили, що ця операція стала позитивним сигналом для пошукових груп і дала надію знайти інших постраждалих, які можуть залишатися під руїнами.

У країні продовжуються масштабні пошуково-рятувальні роботи. До Венесуели вже прибули понад 1600 іноземних фахівців, які разом із місцевими службами та волонтерами розбирають завали в постраждалих районах.

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Скриншот повідомлення Міноборони Колумбії/X

Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Венесуелі зросла до 1 430

Число жертв подвійного землетрусу у Венесуелі продовжує зростати. За останніми даними, загинули щонайменше 1 430 людей, ще 3 238 отримали поранення.

Голова Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес зазначив, що 3 142 сім’ї наразі перебувають у тимчасових притулках.

За його словами, після основних підземних поштовхів у країні зафіксовано ще близько 430 афтершоків. Влада закликає мешканців залишатися в безпечних місцях і уникати поїздок до штату Ла-Гуайра, який зазнав найбільших руйнувань.

Новини.LIVE писали, що у Венесуелі рятувальні роботи тривають, під завалами можуть залишатися сотні постраждалих. Економічні збитки від катастрофи оцінюються приблизно у 6,7 млрд доларів, а масштаби руйнувань є безпрецедентними.

Новини.LIVE інформували, що 24 червня 2026 року у Венесуелі сталися два потужні землетруси з інтервалом у хвилину, що спричинили масштабні руйнування на півночі країни. Поштовхи магнітудою 7,2 та 7,5 призвели до обвалів будівель і пошкодження інфраструктури. За попередніми оцінками, кількість жертв може сягати тисяч.

стихійне лихо землетрус Венесуела
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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